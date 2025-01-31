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Posted 31 января, 08:50

Published 31 января, 08:50

Modified 31 января, 08:52

Updated 31 января, 08:52

Суд оставил решение без изменений

В Новосибирске суд не заключил под стражу учредителя «Строй-Плюс»

31 января 2025, 08:50
Фото: 1MI. Суд оставил решение без изменений
Застройщика организации «Строй-Плюс» не стали заключать под стражу в Новосибирске, подробности дал судебный департамент.

Павла Зеньковича, который является учредителем строительной компании «Строй-Плюс», 21 января отправили под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве.

По информации следователей, учредители компании сговорились и похитили деньги дольщиков, в период с 2015 по 2023 год. Средства были вложены новосибирцами в строительство многоквартирного дома. Раздать ключи всем обещали еще в 2018 год, однако недвижимость фактически стала долгостроем.

Учредителю Зеньковичу предъявили обвинение. После избрания меры пресечения, прокурор подал апелляцию. Он настаивал на аресте фигуранта дела. Однако 31 января суд оставил первое решение без изменений.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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