В Новосибирске суд не заключил под стражу учредителя «Строй-Плюс»

По информации следователей, учредители компании сговорились и похитили деньги дольщиков, в период с 2015 по 2023 год. Средства были вложены новосибирцами в строительство многоквартирного дома. Раздать ключи всем обещали еще в 2018 год, однако недвижимость фактически стала долгостроем.