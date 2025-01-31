В Новосибирской области мужчина устроил резню в поезде

Posted 31 января, 03:25
Published 31 января, 03:25
Modified 31 января, 03:27
Updated 31 января, 03:27
Все случилось в поезде, следовавшем по маршруту из Томска до Адлера. Пассажир стал агрессивно себя вести. В один момент он набросился на незнакомых ему людей, которые также направлялись до пункта назначения.
Предполагается, что он ударил ножом мужчину и женщину. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Тогда на станцию Барабинск, к которой приближался состав, вызвали полицейских. Правоохранители, вместе с Росгвардией, вывели пассажиров, задержали подозреваемого и доставили его в отдел.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь. Недавно мы рассказывали, как мигрант забил и расчленил собутыльника.