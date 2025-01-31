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Posted 31 января, 03:25

Published 31 января, 03:25

Modified 31 января, 03:27

Updated 31 января, 03:27

Люди выжили

В Новосибирской области мужчина устроил резню в поезде

31 января 2025, 03:25
Фото: 1MI. Люди выжили
В Новосибирской области подозреваемый мог накинуться с ножом на пассажиров, подробности дали в УТ МВД России по СФО.

Все случилось в поезде, следовавшем по маршруту из Томска до Адлера. Пассажир стал агрессивно себя вести. В один момент он набросился на незнакомых ему людей, которые также направлялись до пункта назначения.

Предполагается, что он ударил ножом мужчину и женщину. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Тогда на станцию Барабинск, к которой приближался состав, вызвали полицейских. Правоохранители, вместе с Росгвардией, вывели пассажиров, задержали подозреваемого и доставили его в отдел.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается необходимая помощь. Недавно мы рассказывали, как мигрант забил и расчленил собутыльника.

Фото: УТ МВД России по СФО
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