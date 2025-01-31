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Posted 31 января, 07:20

Published 31 января, 07:20

Modified 31 января, 07:22

Updated 31 января, 07:22

Судья выслушала приговор

В Новосибирской области наказали судью-взяточницу

31 января 2025, 07:20
Фото: Изображение Midjourney. Судья выслушала приговор
В Новосибирской области вынесли приговор судье за взятку, подробности сообщили в СКР.

Марина Сальникова работала мировой судьей, пока не попалась на взятке. По информации суда, в 2022 году в Венгеровский суд направили дело о нелегальной охоте. Рассматривала материалы должностное лицо. Обвиняемый не посещал слушания, затем ему изменили меру пресечения на СИЗО. Также его объявили в федеральный розыск.

Сальникова через защитника браконьера потребовала от фигуранта дела 3 млн рублей, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде, а также закрыть дело. В 2023 году взятку судья получила, но частично. Данный факт раскрыли, а после чего ее задержали.

31 января 2025 года суд огласил ей приговор: 11 лет колонии и штраф в размере 12 млн рублей. Сальникову взяли под стражу в зале, где проходило заседание. Недавно в Новосибирске арестовали вероятного убийцу продавщицы через 20 лет.

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