В Новосибирской области наказали судью-взяточницу

Posted 31 января, 07:20
Published 31 января, 07:20
Modified 31 января, 07:22
Updated 31 января, 07:22
Марина Сальникова работала мировой судьей, пока не попалась на взятке. По информации суда, в 2022 году в Венгеровский суд направили дело о нелегальной охоте. Рассматривала материалы должностное лицо. Обвиняемый не посещал слушания, затем ему изменили меру пресечения на СИЗО. Также его объявили в федеральный розыск.
Сальникова через защитника браконьера потребовала от фигуранта дела 3 млн рублей, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде, а также закрыть дело. В 2023 году взятку судья получила, но частично. Данный факт раскрыли, а после чего ее задержали.
31 января 2025 года суд огласил ей приговор: 11 лет колонии и штраф в размере 12 млн рублей. Сальникову взяли под стражу в зале, где проходило заседание. Недавно в Новосибирске арестовали вероятного убийцу продавщицы через 20 лет.