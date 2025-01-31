В Новосибирской области наказали судью-взяточницу

Марина Сальникова работала мировой судьей, пока не попалась на взятке. По информации суда, в 2022 году в Венгеровский суд направили дело о нелегальной охоте. Рассматривала материалы должностное лицо. Обвиняемый не посещал слушания, затем ему изменили меру пресечения на СИЗО. Также его объявили в федеральный розыск.