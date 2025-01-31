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Posted 31 января, 13:07

Published 31 января, 13:07

Modified 31 января, 13:09

Updated 31 января, 13:09

Хирурги

Житель Новосибирска объелся хурмы и попал на операционный стол

31 января 2025, 13:07
Фото: 1MI. Хирурги
В больницу обратился сибиряк с жалобами на боли в животе, которые продолжались более пяти дней. О нетипичном случае рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Мужчина рассказал, что боли начались после того дня, когда он съел более десяти плодов хурмы за раз. Как оказалось, экзотический плод вызвал язву культи желудка.

Пациенту пришлось назначить операцию, из-за образовавшейся кишечной непроходимости. Заведующий отделением эндоскопии в больнице №25 Баходур Бабаев прокомментировал, что причиной развития язвы стал фитобезоар. Предоперационные процедуры помогли избежать вскрытия полости желудка — хирургическое вмешательство свели к возможному минимуму.

Специалисты отмечают, что фитобезоар может образовываться вследствие нарушения моторики желудка из-за перенесенных операций и заболеваний, а также из-за плохого пережевывания пищи. В данном случае, врачи отметили, что у пациента имелась предрасположенность к образованиям в желудке. Танин, содержащийся в кожуре ягоды, в желудке полимеризуется, образуя вязкую массу, которая «цементирует» непереваренные остатки пищи.

Специалисты рекомендуют относиться внимательно к своему здоровью, а также напоминают, что несмотря на большое количество витаминов и микроэлементов, плоды хурмы содержат около 40 грамм сахара, что превышает дневную норму ВОЗ. Не рекомендуется употреблять более 2-5 плодов в день. А также врачи советуют не давать хурму детям до 3 лет.

В Новосибирской больнице обнаружили нарушения санитарных норм
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