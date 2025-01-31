Житель Новосибирска объелся хурмы и попал на операционный стол

Posted 31 января, 13:07
Published 31 января, 13:07
Modified 31 января, 13:09
Updated 31 января, 13:09
Мужчина рассказал, что боли начались после того дня, когда он съел более десяти плодов хурмы за раз. Как оказалось, экзотический плод вызвал язву культи желудка.
Пациенту пришлось назначить операцию, из-за образовавшейся кишечной непроходимости. Заведующий отделением эндоскопии в больнице №25 Баходур Бабаев прокомментировал, что причиной развития язвы стал фитобезоар. Предоперационные процедуры помогли избежать вскрытия полости желудка — хирургическое вмешательство свели к возможному минимуму.
Специалисты отмечают, что фитобезоар может образовываться вследствие нарушения моторики желудка из-за перенесенных операций и заболеваний, а также из-за плохого пережевывания пищи. В данном случае, врачи отметили, что у пациента имелась предрасположенность к образованиям в желудке. Танин, содержащийся в кожуре ягоды, в желудке полимеризуется, образуя вязкую массу, которая «цементирует» непереваренные остатки пищи.
Специалисты рекомендуют относиться внимательно к своему здоровью, а также напоминают, что несмотря на большое количество витаминов и микроэлементов, плоды хурмы содержат около 40 грамм сахара, что превышает дневную норму ВОЗ. Не рекомендуется употреблять более 2-5 плодов в день. А также врачи советуют не давать хурму детям до 3 лет.