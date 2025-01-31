Житель Новосибирска объелся хурмы и попал на операционный стол

Специалисты рекомендуют относиться внимательно к своему здоровью, а также напоминают, что несмотря на большое количество витаминов и микроэлементов, плоды хурмы содержат около 40 грамм сахара, что превышает дневную норму ВОЗ. Не рекомендуется употреблять более 2-5 плодов в день. А также врачи советуют не давать хурму детям до 3 лет.