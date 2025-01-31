Жителей Новосибирска предупредили об очередном сбое в работе «СберТройки»

Posted 31 января, 02:01
Published 31 января, 02:01
Modified 31 января, 02:03
Updated 31 января, 02:03
Технические работы решили провести 31 января с картой «СберТройка». В связи с этим, у пассажиров могут возникнуть проблемы с оплатой проезда. Однако вероятный сбой станет временным.
Над устранением нюансов в работе социальной карты уже работают специалисты. Они обещают горожанам как можно скорее разобраться с проблемами.
Жители Новосибирска не раз жаловались на проблемы в работе данной карты. Недавно Atas.info проводил опрос с вопросом, возникали ли у горожан сбои во время оплаты за проезд.
Результаты показали, что у 27% пользователей появлялись постоянные проблемы со «СберТройкой». Еще у 9% они были, но только иногда. 0% сибиряков ответило, что у них ни разу не было вопросов к этой карте. Большая часть — 64%, заверила, что просто ей не пользуются.