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Posted 31 января, 02:01

Published 31 января, 02:01

Modified 31 января, 02:03

Updated 31 января, 02:03

Карты могут не работать

Жителей Новосибирска предупредили об очередном сбое в работе «СберТройки»

31 января 2025, 02:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Карты могут не работать
В Новосибирске временно могут возникать проблемы с работой «СберТройки», о чем сообщили представители карты.

Технические работы решили провести 31 января с картой «СберТройка». В связи с этим, у пассажиров могут возникнуть проблемы с оплатой проезда. Однако вероятный сбой станет временным.

Над устранением нюансов в работе социальной карты уже работают специалисты. Они обещают горожанам как можно скорее разобраться с проблемами.

Жители Новосибирска не раз жаловались на проблемы в работе данной карты. Недавно Atas.info проводил опрос с вопросом, возникали ли у горожан сбои во время оплаты за проезд.

Результаты показали, что у 27% пользователей появлялись постоянные проблемы со «СберТройкой». Еще у 9% они были, но только иногда. 0% сибиряков ответило, что у них ни разу не было вопросов к этой карте. Большая часть — 64%, заверила, что просто ей не пользуются.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Карта#Сбой#СберТройка
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