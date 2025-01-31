Жителей Новосибирска предупредили об очередном сбое в работе «СберТройки»

Результаты показали, что у 27% пользователей появлялись постоянные проблемы со «СберТройкой». Еще у 9% они были, но только иногда. 0% сибиряков ответило, что у них ни разу не было вопросов к этой карте. Большая часть — 64%, заверила, что просто ей не пользуются.