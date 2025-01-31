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Posted 31 января, 12:31

Published 31 января, 12:31

Modified 31 января, 12:33

Updated 31 января, 12:33

Новостройка

Жители Новосибирска дождались завершения еще одного долгостроя

31 января 2025, 12:31
Фото: 1MI. Новостройка
Долгожданные квартиры в этом году получили вкладчики в долгострой в микрорайоне «Плющихинский». По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Надзорное ведомство проконтролировало восстановление прав вкладчиков в строительство очередного многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.

В прошлом году после вмешательства прокуратуры в эксплуатацию ввели 13 домов застройщика, в этом — еще два. Были восстановлены права более 1.5 тыс. граждан.

Ранее прокурор прокомментировал, когда завершат ремонт мостов в Новосибирске. А также стало известно о том, что главу строительной компании освободят из СИЗО.

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