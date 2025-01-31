Жители Новосибирска дождались завершения еще одного долгостроя

Posted 31 января, 12:31
Published 31 января, 12:31
Modified 31 января, 12:33
Updated 31 января, 12:33
Надзорное ведомство проконтролировало восстановление прав вкладчиков в строительство очередного многоквартирного жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска.
В прошлом году после вмешательства прокуратуры в эксплуатацию ввели 13 домов застройщика, в этом — еще два. Были восстановлены права более 1.5 тыс. граждан.
Ранее прокурор прокомментировал, когда завершат ремонт мостов в Новосибирске. А также стало известно о том, что главу строительной компании освободят из СИЗО.