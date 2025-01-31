atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 07:38

Published 31 января, 07:38

Modified 31 января, 07:40

Updated 31 января, 07:40

Как защититься

Жителям Новосибирска дали советы по избежанию обморожения зимой

31 января 2025, 07:38
Фото: 1MI. Как защититься
Действенные советы для избежания обморожения дали жителям Новосибирска в Роспотребнадзоре.

В Новосибирской области прогнозируются февральские морозы. Больше всего риск есть у детей, пенсионеров и пьяных людей. Чтобы не получить обморожение, важно придерживаться некоторых правил.

Сначала нужно научиться распознавать признаки: холодная, красная, бледная кожа, потерянная чувствительность, боль после согревания. Первым делом участок кожи необходимо согреть. Запрещено растирать снегом, массировать, согреваться горячей водой, пишет телеканал «Саратов 24». Если на теле уже есть волдыри, то немедленно обратитесь к врачу.

По советам Роспотребнадзора, в мороз лучше всего сократить время пребывания на улице, также важно защитить все открытые участки кремом, больше двигаться и не пить алкоголь на свежем воздухе.

Аномально теплая весна ожидается в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Новосибирска предупредили об очередном сбое в работе «СберТройки»В Новосибирске над церковью Михаила Архангела поднялся стоб дымаСтал известен прогноз погоды на конец января в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Советы#Мороз#Обморожение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика