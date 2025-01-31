Жителям Новосибирска дали советы по избежанию обморожения зимой

Posted 31 января, 07:38
Published 31 января, 07:38
Modified 31 января, 07:40
Updated 31 января, 07:40
В Новосибирской области прогнозируются февральские морозы. Больше всего риск есть у детей, пенсионеров и пьяных людей. Чтобы не получить обморожение, важно придерживаться некоторых правил.
Сначала нужно научиться распознавать признаки: холодная, красная, бледная кожа, потерянная чувствительность, боль после согревания. Первым делом участок кожи необходимо согреть. Запрещено растирать снегом, массировать, согреваться горячей водой, пишет телеканал «Саратов 24». Если на теле уже есть волдыри, то немедленно обратитесь к врачу.
По советам Роспотребнадзора, в мороз лучше всего сократить время пребывания на улице, также важно защитить все открытые участки кремом, больше двигаться и не пить алкоголь на свежем воздухе.