Жителям Новосибирска опровергли миф о пользе бани и сауны при похудении

Однако это не является единственным методом похудения, уточнила диетолог Мария Волынкина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на NEWS.ru. Важно помнить, что худеющим людям, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами, посещать такие места можно лишь иногда.