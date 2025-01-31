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Posted 31 января, 07:38

Published 31 января, 07:38

Modified 31 января, 07:40

Updated 31 января, 07:40

Сауна не всегда полезна

Жителям Новосибирска опровергли миф о пользе бани и сауны при похудении

31 января 2025, 07:38
Фото: Изображение Midjourney. Сауна не всегда полезна
Худеющим жителям Новосибирска рассказали о пользе бани: мифы развеял диетолог.

Бани и сауны не способствуют похудению. Теплые процедуры лишь разгоняют застоявшуюся жидкость в организме человека, улучшают обменные процессы, разгоняют кровь и лимфу.

Однако это не является единственным методом похудения, уточнила диетолог Мария Волынкина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на NEWS.ru. Важно помнить, что худеющим людям, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами, посещать такие места можно лишь иногда.

Недавно мы рассказали, как модель из Новосибирска похудела на 70 кг. Ей удалось это сделать ровно за год. Сейчас она не останавливается на достигнутом.

Толстяк из Новосибирска похудел на 45 кг — как ему это удалось
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Баня#Похудение#Диета
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