Жителям Новосибирска опровергли миф о пользе бани и сауны при похудении

Posted 31 января, 07:38
Published 31 января, 07:38
Modified 31 января, 07:40
Updated 31 января, 07:40
Бани и сауны не способствуют похудению. Теплые процедуры лишь разгоняют застоявшуюся жидкость в организме человека, улучшают обменные процессы, разгоняют кровь и лимфу.
Однако это не является единственным методом похудения, уточнила диетолог Мария Волынкина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на NEWS.ru. Важно помнить, что худеющим людям, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами, посещать такие места можно лишь иногда.
Недавно мы рассказали, как модель из Новосибирска похудела на 70 кг. Ей удалось это сделать ровно за год. Сейчас она не останавливается на достигнутом.