Бастрыкин проверит фальсификацию рыбы в Новосибирске

Posted 1 февраля, 05:45
Published 1 февраля, 05:45
Modified 1 февраля, 06:05
Updated 1 февраля, 06:05
В Новосибирской области возбудили дело по факту производства и хранения рыбной продукции с нарушением маркировки. Фальсификация рыбы заинтересовала фальсификация и главу СКР Александра Бастрыкина.
Сообщается, что один из предпринимателей указывал в составе консервов одну рыбу, а на деле использовал более дешевую. Председателю предоставят доклад с результатами расследования.
Ранее стали известны подробности избиения подростка в Новосибирской области. Инцидент случился в Искитиме. Как рассказали очевидцы, подросток спрятал перчатки сверстника в снегу. В этот момент из дома вышли женщина и мужчина. Первая отругала школьника, а второй набросился на ребенка из-за детской шалости.