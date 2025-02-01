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Posted 1 февраля, 05:45

Published 1 февраля, 05:45

Modified 1 февраля, 06:05

Updated 1 февраля, 06:05

Началась проверка

Бастрыкин проверит фальсификацию рыбы в Новосибирске

1 февраля 2025, 05:45
Фото: Изображение Midjourney. Началась проверка
В Новосибирске началась проверка фальсификации рыбы, о чем сообщили в СКР.

В Новосибирской области возбудили дело по факту производства и хранения рыбной продукции с нарушением маркировки. Фальсификация рыбы заинтересовала фальсификация и главу СКР Александра Бастрыкина.

Сообщается, что один из предпринимателей указывал в составе консервов одну рыбу, а на деле использовал более дешевую. Председателю предоставят доклад с результатами расследования.

Ранее стали известны подробности избиения подростка в Новосибирской области. Инцидент случился в Искитиме. Как рассказали очевидцы, подросток спрятал перчатки сверстника в снегу. В этот момент из дома вышли женщина и мужчина. Первая отругала школьника, а второй набросился на ребенка из-за детской шалости.

Бастрыкин проверит дело тренера-тирана из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Проверка#Александр Бастрыкин#Фальсификация
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