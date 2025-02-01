Бастрыкин проверит фальсификацию рыбы в Новосибирске

Ранее стали известны подробности избиения подростка в Новосибирской области. Инцидент случился в Искитиме. Как рассказали очевидцы, подросток спрятал перчатки сверстника в снегу. В этот момент из дома вышли женщина и мужчина. Первая отругала школьника, а второй набросился на ребенка из-за детской шалости.