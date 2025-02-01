Больше 10 новосибирских чиновников стали фигурантами громких уголовных дел

Коррупционные скандалы, хищения ьюджетных средств и использование полномочитй для решения собственных проблем — все это противоправные деяния, которые вменяют новосибирским чиновникам, которые стали фигурантами уголовных дел. Прокурор региона Александр Бучман во время общения с предстваителями «Сиб.фм» рассказал, что расследования по всем эпизодам продолжается.