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Posted 1 февраля, 03:05

Published 1 февраля, 03:05

Modified 1 февраля, 03:07

Updated 1 февраля, 03:07

Уголовное дело в отношении чиновника из Новосибирской области

Больше 10 новосибирских чиновников стали фигурантами громких уголовных дел

1 февраля 2025, 03:05
Фото: 1MI. Уголовное дело в отношении чиновника из Новосибирской области
В Новосибирской области за последние месяцы возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами в которых стали государственные служащие, сообщил прокурор области Бучман.

Коррупционные скандалы, хищения ьюджетных средств и использование полномочитй для решения собственных проблем — все это противоправные деяния, которые вменяют новосибирским чиновникам, которые стали фигурантами уголовных дел. Прокурор региона Александр Бучман во время общения с предстваителями «Сиб.фм» рассказал, что расследования по всем эпизодам продолжается.

В настоящее время в производстве находятся больше десяти подобных дел. Обвиняются:

  • Экс-министр ЖКХ Денис Архипов. Он мог, по версии следствия, злоупотребить полномочиями и нансети ущерб бюджету на 220 млн.
  • Экс-глава дептранса областного центра Константин Васильев мог «помочь» перечислить из бюджета в МУП 48 млн.
  • Сотрудники Минпромторга Зырянова и Васильев подозреваются в передаче данных по закупкам заинтересованным лицам из числа коммерческих структур.

Если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них грозит внушительный срок заключения и штраф. Окончательное наказание, равно как и степень вины, определит суд.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Суд#Чиновники
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