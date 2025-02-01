Больше 10 новосибирских чиновников стали фигурантами громких уголовных дел

Posted 1 февраля, 03:05
Published 1 февраля, 03:05
Modified 1 февраля, 03:07
Updated 1 февраля, 03:07
Коррупционные скандалы, хищения ьюджетных средств и использование полномочитй для решения собственных проблем — все это противоправные деяния, которые вменяют новосибирским чиновникам, которые стали фигурантами уголовных дел. Прокурор региона Александр Бучман во время общения с предстваителями «Сиб.фм» рассказал, что расследования по всем эпизодам продолжается.
В настоящее время в производстве находятся больше десяти подобных дел. Обвиняются:
Если вина подозреваемых будет доказана, то каждому из них грозит внушительный срок заключения и штраф. Окончательное наказание, равно как и степень вины, определит суд.