Что изменится в жизни россиян с февраля 2025: какие законы вступят в силу

Posted 1 февраля, 08:06
Published 1 февраля, 08:06
Modified 1 февраля, 09:08
Updated 1 февраля, 09:08
В России проиндексируют пенсии до 9,5% (увеличение на 2,2%). Пенсионеры начнут получать новые суммы в феврале, включая компенсацию за январь.
Также увеличится материнский капитал. Эта индексация касается не только новых получателей, но и тех, кто уже оформил сертификат (если сумма осталась на счету). Размер маткапитала изменят следующим образом:
Изменятся и требования для нотариусов. С 5 февраля такие сотрудники будут обязаны проверять родственные связи наследников через Единую государственную систему ЗАГС. Это нововведение направлено на выявление мошеннических схем, когда ненастоящие родственники пытаются получить наследство. Законодательство поможет улучшить проверку документов и гарантировать, что наследство перейдёт к тем, кто действительно имеет на это право.
Кроме того, с 5 февраля вступает в силу закон, который направлен на предотвращение легализации денег через медиативные соглашения, заверяемые нотариусами. Ранее некоторые граждане использовали фиктивные долги, но теперь нотариусы должны будут подтверждать факты перевода средств через банки, прежде чем оформлять соглашения. Это поможет избежать финансовых нарушений и повысить прозрачность операций.
С этого же числа в российских магазинах начнет работать автоматизированная система, предотвращающая продажу просроченных соков и других безалкогольных напитков. При проходе товара через кассу будет осуществляться проверка на предмет легальности и срока годности. Если товар окажется просроченным, его реализация будет заблокирована.
Правоохранительные органы смогут выдворять иностранных граждан, пребывающих на территории страны нелегально, без необходимости обращения в суд. Нарушители будут помещены в специальный список контролируемых лиц.
Для иностранцев будут введены определенные ограничения. Они не смогут приобретать недвижимость, управлять автомобилем, регистрировать юридические лица или индивидуальные предпринимательства, вступать в брак, менять место жительства, а также открывать банковские счета. Кроме того, у них на счетах разрешено будет хранить не более 30 тысяч рублей в месяц, которые можно будет использовать лишь для покупки еды, оплаты штрафов и оформления документов для выезда из страны.
Сложными подростками начнут заниматься наставники. Программа наставничества будет внедрена в систему предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В этой деятельности также примут участие благотворительные и волонтёрские организации.