Что изменится в жизни россиян с февраля 2025: какие законы вступят в силу

Для иностранцев будут введены определенные ограничения. Они не смогут приобретать недвижимость, управлять автомобилем, регистрировать юридические лица или индивидуальные предпринимательства, вступать в брак, менять место жительства, а также открывать банковские счета. Кроме того, у них на счетах разрешено будет хранить не более 30 тысяч рублей в месяц, которые можно будет использовать лишь для покупки еды, оплаты штрафов и оформления документов для выезда из страны.