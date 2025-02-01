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Posted 1 февраля, 08:17

Published 1 февраля, 08:17

Modified 1 февраля, 08:19

Updated 1 февраля, 08:19

Пострадали дети

Дети попали в больницу после ДТП в Новосибирске

1 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI. Пострадали дети
В Новосибирске произошло ДТП с участием детей, которые попали в больницу, о чем рассказали в ГАИ.

Все произошло 1 февраля в Ленинском районе. Автомобилем Kia K5 управлял 35-летний мужчина. Он ехал по улице Станционная. В один момент водитель врезался в другую машину, которая ждала разрешенный сигнал светофора.

В итоге пострадали дети из второго автомобиля марки Mitsubishi Lancer. Мальчика 2017 года рождения и девочку 2015 года рождения доставили в больницу. На месте дежурили сотрудники ГАИ и сотрудники МАСС, оказывавшие помощь в спасении пострадавших.

Недавно произошло ДТП на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине. Водитель и пассажир погибли.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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