Дети попали в больницу после ДТП в Новосибирске

Posted 1 февраля, 08:17
Published 1 февраля, 08:17
Modified 1 февраля, 08:19
Updated 1 февраля, 08:19
Все произошло 1 февраля в Ленинском районе. Автомобилем Kia K5 управлял 35-летний мужчина. Он ехал по улице Станционная. В один момент водитель врезался в другую машину, которая ждала разрешенный сигнал светофора.
В итоге пострадали дети из второго автомобиля марки Mitsubishi Lancer. Мальчика 2017 года рождения и девочку 2015 года рождения доставили в больницу. На месте дежурили сотрудники ГАИ и сотрудники МАСС, оказывавшие помощь в спасении пострадавших.
Недавно произошло ДТП на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине. Водитель и пассажир погибли.