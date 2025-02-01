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Posted 1 февраля, 06:12

Published 1 февраля, 06:12

Modified 1 февраля, 07:14

Updated 1 февраля, 07:14

У губернатора праздник

Губернатор Новосибирской области отметил 54-е день рождения

1 февраля 2025, 06:12
Фото: Андрей Травников/правительство Новосибирской области. У губернатора праздник
В Новосибирской области губернатор празднует свое день рождения, о чем стало известно 1 февраля.

В первый день февраля губернатору Андрею Травникову исполнилось 54 года. Он стал руководителем Новосибирской области с 2017 года. До этого он работал в металлургическом комбинате, а после гендиректором «Электроремонт».

Замом мэра Андрей Травников стал в 2010 году — он помогал главе города Череповец. Через два года он стал вице-губернатором Вологодской области. С 2014 и еще два года он был замом полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

С 2016, ровно год, Травников был мэром Вологды, а после занял должность руководителя региона. Ранее мать известной новосибирской актрисы Алферовой отпраздновала 103-летие. Встретили праздник они в семейном кругу.

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