Губернатор Новосибирской области отметил 54-е день рождения

Posted 1 февраля, 06:12
Published 1 февраля, 06:12
Modified 1 февраля, 07:14
Updated 1 февраля, 07:14
В первый день февраля губернатору Андрею Травникову исполнилось 54 года. Он стал руководителем Новосибирской области с 2017 года. До этого он работал в металлургическом комбинате, а после гендиректором «Электроремонт».
Замом мэра Андрей Травников стал в 2010 году — он помогал главе города Череповец. Через два года он стал вице-губернатором Вологодской области. С 2014 и еще два года он был замом полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
С 2016, ровно год, Травников был мэром Вологды, а после занял должность руководителя региона. Ранее мать известной новосибирской актрисы Алферовой отпраздновала 103-летие. Встретили праздник они в семейном кругу.