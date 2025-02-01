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Posted 1 февраля, 07:42

Published 1 февраля, 07:42

Modified 1 февраля, 07:44

Updated 1 февраля, 07:44

ДТП случилось в Новосибирске

В Новосибирске Мочищенское шоссе встало в пробку из-за ДТП

1 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI. ДТП случилось в Новосибирске
В Новосибирске случилась авария с участием снегоуборочным автомобилем, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении 1-го Мочищенского шоссе и улицы Аэропорт. Там столкнулись кроссовер Hyundai Creta и снегоуборочный автомобиль.

По словам автомобилистов, движение троллейбусов в сторону Центрального района оказалось заблокировано. Пробки образовались в обе стороны. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Недавно произошло ДТП на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине. Водитель и пассажир погибли.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП
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