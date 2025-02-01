В Новосибирске Мочищенское шоссе встало в пробку из-за ДТП

Posted 1 февраля, 07:42
Published 1 февраля, 07:42
Modified 1 февраля, 07:44
Updated 1 февраля, 07:44
Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении 1-го Мочищенского шоссе и улицы Аэропорт. Там столкнулись кроссовер Hyundai Creta и снегоуборочный автомобиль.
По словам автомобилистов, движение троллейбусов в сторону Центрального района оказалось заблокировано. Пробки образовались в обе стороны. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.
Недавно произошло ДТП на Советском шоссе. Водитель на Lada Granta направлялся в сторону поселка Краснообск. В один момент он врезался в грузовик с полуприцепом, который стоял припаркованным на обочине. Водитель и пассажир погибли.