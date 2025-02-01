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Posted 1 февраля, 13:37

Published 1 февраля, 13:37

Modified 1 февраля, 13:39

Updated 1 февраля, 13:39

В машину стреляли

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль из окна тонированной BMW

1 февраля 2025, 13:37
Фото: 1MI. В машину стреляли
В Новосибирске обстреляли автомобиль, о чем сообщили очевидцы.

Все случилось в Ленинском районе. Неизвестные на автомобиле BMW открыли стрельбу по другой машине в районе «Чистой слободы». Транспортное средство, из которого стреляли новосибирцы, было полностью тонированное. Также там не было госномеров.

По неофициальной версии, владелец автомобиля, в который производили выстрелы, работает доставщиком еды. Машина получила повреждения в дверь и окна. Комментаторы предполагают, что мужчину хотели запугать.

Недавно житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона. Мужчина стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.

Фото: «Слобода Новосибирск» \ ВКонтакте
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Стрельба
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