В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль из окна тонированной BMW

Posted 1 февраля, 13:37
Published 1 февраля, 13:37
Modified 1 февраля, 13:39
Updated 1 февраля, 13:39
Все случилось в Ленинском районе. Неизвестные на автомобиле BMW открыли стрельбу по другой машине в районе «Чистой слободы». Транспортное средство, из которого стреляли новосибирцы, было полностью тонированное. Также там не было госномеров.
По неофициальной версии, владелец автомобиля, в который производили выстрелы, работает доставщиком еды. Машина получила повреждения в дверь и окна. Комментаторы предполагают, что мужчину хотели запугать.
Недавно житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона. Мужчина стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.