В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль из окна тонированной BMW

Недавно житель Новосибирской области обстрелял прохожих с балкона. Мужчина стрелял из винтовки из окна своего жилища. В результате пострадал один из прохожих, а также была повреждена частная собственность: выстрелы производились в том числе по автомобилям и спецтехнике.