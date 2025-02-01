В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пешехода

Posted 1 февраля, 03:55
Published 1 февраля, 03:55
Modified 1 февраля, 03:57
Updated 1 февраля, 03:57
Трагический инцидент случился на станциях Крахаль и Восточная. Поезд сбил идущего по путям мужчину. Машинист сначала пытался затормозить, но для этого необходимо было достаточное количество времени.
В итоге поезд сбил жителя Новосибирской области. Он скончался до приезда врачей. Возраст погибшего — 51 год. Недавно в Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую также сбил грузовой поезд. Сибирячка переходила пути на станции Обь. Она не заметила приближающийся грузовой поезд и в итоге погибла.
Ранее мы рассказывали, как семь человек разбились в массовом ДТП на новосибирской трассе. Случилось это в плохую погоду.