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Posted 1 февраля, 03:55

Published 1 февраля, 03:55

Modified 1 февраля, 03:57

Updated 1 февраля, 03:57

Поезд сбил человека

В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пешехода

1 февраля 2025, 03:55
Фото: 1MI. Поезд сбил человека
В Новосибирской области поезд сбил пешехода, а подробностями дела поделились в СКР.

Трагический инцидент случился на станциях Крахаль и Восточная. Поезд сбил идущего по путям мужчину. Машинист сначала пытался затормозить, но для этого необходимо было достаточное количество времени.

В итоге поезд сбил жителя Новосибирской области. Он скончался до приезда врачей. Возраст погибшего — 51 год. Недавно в Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую также сбил грузовой поезд. Сибирячка переходила пути на станции Обь. Она не заметила приближающийся грузовой поезд и в итоге погибла.

Ранее мы рассказывали, как семь человек разбились в массовом ДТП на новосибирской трассе. Случилось это в плохую погоду.

Стали известны подробности смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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