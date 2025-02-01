В Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил пешехода

В итоге поезд сбил жителя Новосибирской области. Он скончался до приезда врачей. Возраст погибшего — 51 год. Недавно в Новосибирске произошла трагедия с женщиной, которую также сбил грузовой поезд. Сибирячка переходила пути на станции Обь. Она не заметила приближающийся грузовой поезд и в итоге погибла.