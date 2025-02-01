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Posted 1 февраля, 04:09

Published 1 февраля, 04:09

Modified 1 февраля, 05:49

Updated 1 февраля, 05:49

Преступления выявили

В Новосибирской области нашли сотни коррупционеров

1 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI. Преступления выявили
В Новосибирской области были зафиксированы случаи нарушения закона в сфере коррупции, подробнее рассказали в прокуратуре.

По итогам 2024 года, преступления в сфере коррупции стали совершать на 45% больше, чем в прошлом году. При этом их было 433, а в 2023 — 298.

Как отметил прокурор Александр Бучман, в предыдущем году были зафиксированы больше 89 аналогичных нарушений российского законодательства, передает Сиб.фм. Также среди коррупционеров были сотрудники ФСИН, МВД и ГАИ.

Тем временем из-за сильной гололедицы некоторые новосибирцы вынуждены быть осторожными, идя по улицам. Предупреждают и родителей, так как в регионе возникают случаи ДТП. Недавно в нашу редакцию обратилась жительница микрорайона Снегири, возмущенная состоянием тротуаров в центре региона.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Коррупция
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