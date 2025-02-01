В Новосибирской области выросло число заболевших сифилисом

Вспышку метапневмовируса зафиксировали на границе РФ и Казахстана. За несколько месяцев там заболели десятки человек. У всех одинаковая инфекция. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп.