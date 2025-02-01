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Posted 1 февраля, 02:37

Published 1 февраля, 02:37

Modified 1 февраля, 03:39

Updated 1 февраля, 03:39

Болеют люди

В Новосибирской области выросло число заболевших сифилисом

1 февраля 2025, 02:37
Фото: 1MI. Болеют люди
В Новосибирской области растет число заболевших опасной венерической болезнью, о чем сообщили в Роспотребнадзоре.

В регионе растет заболеваемость венерической болезнью, а именно сифилисом. По итогам 2024 года, число заразившихся выросло на 16%, если сравнить результаты 2023 года.

Наиболее распространенный способ заражения данным заболеванием — незащищенный половой акт, пишет НГС. За больше чем полгода в регионе такую болезнь подхватили более 315 человек, а среди них двое детей.

Вспышку метапневмовируса зафиксировали на границе РФ и Казахстана. За несколько месяцев там заболели десятки человек. У всех одинаковая инфекция. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Болезнь#Заболевание#Сифилис
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