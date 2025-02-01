В Новосибирской области выросло число заболевших сифилисом

Posted 1 февраля, 02:37
Published 1 февраля, 02:37
Modified 1 февраля, 03:39
Updated 1 февраля, 03:39
В регионе растет заболеваемость венерической болезнью, а именно сифилисом. По итогам 2024 года, число заразившихся выросло на 16%, если сравнить результаты 2023 года.
Наиболее распространенный способ заражения данным заболеванием — незащищенный половой акт, пишет НГС. За больше чем полгода в регионе такую болезнь подхватили более 315 человек, а среди них двое детей.
Вспышку метапневмовируса зафиксировали на границе РФ и Казахстана. За несколько месяцев там заболели десятки человек. У всех одинаковая инфекция. Он практически каждый год «гуляет» по России, как и другие инфекции, включая коронавирус и грипп.