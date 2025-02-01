Жительница Новосибирска покинула шоу «Большие девочки»

Posted 1 февраля, 09:37
Published 1 февраля, 09:37
Modified 1 февраля, 09:39
Updated 1 февраля, 09:39
Молодая женщина из Новосибирска выбыла из шоу «Большие девочки» (16+). Елизавета Гусельникова, которой 23 года, не смогла обойти соперниц. Она покинула программу после финального взвешивания.
Сибирячка страдает от лишнего веса с самого детства. Сейчас она весит 151 кг. Нужных результатов в похудении Лиза так и не смогла достичь. Участнице несколько раз давали иммунитет и шансы, чтобы справиться с испытаниями.
Как отметила Елизавета, после ухода из шоу она будет сама стремиться похудеть. Для этого жительница Новосибирска начнет контролировать питание и свой режим. Другим соперникам она пожелала удачи.