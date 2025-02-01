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Posted 1 февраля, 09:37

Published 1 февраля, 09:37

Modified 1 февраля, 09:39

Updated 1 февраля, 09:39

Сибирячка в шоу

Жительница Новосибирска покинула шоу «Большие девочки»

1 февраля 2025, 09:37
Фото: телеканал «Пятница!». Сибирячка в шоу
Участница известного телепроекта покинула шоу «Большие девочки», о чем стало известно в последнем выпуске.

Молодая женщина из Новосибирска выбыла из шоу «Большие девочки» (16+). Елизавета Гусельникова, которой 23 года, не смогла обойти соперниц. Она покинула программу после финального взвешивания.

Сибирячка страдает от лишнего веса с самого детства. Сейчас она весит 151 кг. Нужных результатов в похудении Лиза так и не смогла достичь. Участнице несколько раз давали иммунитет и шансы, чтобы справиться с испытаниями.

Как отметила Елизавета, после ухода из шоу она будет сама стремиться похудеть. Для этого жительница Новосибирска начнет контролировать питание и свой режим. Другим соперникам она пожелала удачи.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу
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