Бастрыкин потребовал найти и наказать виновного в драке новосибирских школьников

Posted 2 февраля, 03:28
Published 2 февраля, 03:28
Modified 2 февраля, 03:30
Updated 2 февраля, 03:30
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить и расследовать уголовное дело по факту избиения ребенка в школе села Венгерово.
Видеозапись инцидента разлетелась по Сети. На ней запечатлено, как старшеклассник избивает мальчика, на вид явно младше.
В социальных сетях зрители сообщают, что агрессивный юноша — якобы сын одного из учителей этой же школы. Он чувствует безнаказанность, так как мама защищает от любых видов административного наказания.
Напомним, что ранее сообщалось о приостановке показа скандального спектакля в Новосибирске.