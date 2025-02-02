atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 03:28

Published 2 февраля, 03:28

Modified 2 февраля, 03:30

Updated 2 февраля, 03:30

Школьники подрались в Новосибирской области

Бастрыкин потребовал найти и наказать виновного в драке новосибирских школьников

2 февраля 2025, 03:28
Фото: Изображение Midjourney. Школьники подрались в Новосибирской области
Конфликт учеников школы в Венгерово попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить и расследовать уголовное дело по факту избиения ребенка в школе села Венгерово.

Видеозапись инцидента разлетелась по Сети. На ней запечатлено, как старшеклассник избивает мальчика, на вид явно младше.

В социальных сетях зрители сообщают, что агрессивный юноша — якобы сын одного из учителей этой же школы. Он чувствует безнаказанность, так как мама защищает от любых видов административного наказания.

Напомним, что ранее сообщалось о приостановке показа скандального спектакля в Новосибирске.

Дети попали в больницу после ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин проверит дело тренера-тирана из НовосибирскаВ Новосибирске назвали точную сумму выплаты за рождение ребенка с 1 февраля 2025Иноземное имя для мальчика набирает популярность в Новосибирской области
#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика