Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сироты из Новосибирска

Posted 2 февраля, 09:07
Published 2 февраля, 09:07
Modified 2 февраля, 09:09
Updated 2 февраля, 09:09
В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась сиротой, сейчас она стоит в очереди на получение квартиры с 2019 года. Сибирячка сама уже стала мамой, и пытается получить свое жилье. По ее словам, обращения в региональные органы не дали результата, поэтому она обратилась к Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте».
Следователи начали проверку. Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК доложить о ее результатах.
Ранее Бастрыкин запросил доклад о расследовании драки школьников в Новосибирской области.