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Posted 2 февраля, 09:07

Published 2 февраля, 09:07

Modified 2 февраля, 09:09

Updated 2 февраля, 09:09

Ключи

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сироты из Новосибирска

2 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI. Ключи
Молодая сибирячка уже несколько лет не может получить квартиру, положенную по закону. Расследование дела проконтролируют в центральном аппарате СК РФ в Москве.

В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась сиротой, сейчас она стоит в очереди на получение квартиры с 2019 года. Сибирячка сама уже стала мамой, и пытается получить свое жилье. По ее словам, обращения в региональные органы не дали результата, поэтому она обратилась к Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте».

Следователи начали проверку. Бастрыкин поручил главе регионального СУ СК доложить о ее результатах.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о расследовании драки школьников в Новосибирской области.

Бастрыкин проверит жалобы жильцов многоквартирного дома в Новосибирске
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Россия#Следственный комитет#Следствие#Александр Бастрыкин
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