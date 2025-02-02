Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сироты из Новосибирска

В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась сиротой, сейчас она стоит в очереди на получение квартиры с 2019 года. Сибирячка сама уже стала мамой, и пытается получить свое жилье. По ее словам, обращения в региональные органы не дали результата, поэтому она обратилась к Александру Бастрыкину через его приёмную во «ВКонтакте».