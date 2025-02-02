«Бежала за автомобилем»: водитель бросил собаку на мусорке в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 07:06
Published 2 февраля, 07:06
Modified 2 февраля, 07:11
Updated 2 февраля, 07:11
Водитель бросил на мороз пожилую собаку. Животное безуспешно пыталось догнать отъезжающий автомобиль. Несправедливость по отношению к четвероногому очевидцы сняли на видео.
К счастью, собаку обнаружили и забрали местные жители. Она жива и сейчас находится на передержке, позже ей найдут новый дом.
На видео можно заметить, как водитель дважды смотрит на собаку, прежде чем уехать. Тем не менее, сожаление не смогло остановить жестокий поступок. В комментариях к видео сибиряки негодуют, называя поступок мужчины позорным.
«Чтобы его немощного выкинули также его дети на помойку… таким уродам не место в обществе людей…», — уверена одна из местных жительниц.
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