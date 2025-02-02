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Posted 2 февраля, 12:13

Published 2 февраля, 12:13

Modified 2 февраля, 12:21

Updated 2 февраля, 12:21

Фотограф

Фотограф из Новосибирска выиграла престижную премию Russian Photo Awards

2 февраля 2025, 12:13
Фото: Изображение Midjourney. Фотограф
Самой трогательной и профессиональной работой на всероссийском состязании признали снимок фотографа из Новосибирска.

Russian Photo Awards называют «Оскаром для фотографов». Масштабная церемония награждения прошла накануне в Санкт-Петербурге, на ней представили около 11963 работ в десятках различных номинациях. Работы оценивали 60 экспертов-фотографов, признанных в мировом сообществе.

Сибирячка заслуженно победила в номинации «Отцовство»: ее пронзительный снимок без слов рассказывает о теплых и доверительных отношениях отца и дочери. В целом статистика показывает, что все больше профессионалов представляют свой нестандартный взгляд на традиционные семейные ценности.

Ранее еще один сибиряк прославил свою малую родину во всероссийском масштабе — повар из Новосибирска выиграл золотой нож на кулинарном телешоу.

Работа Анны Ким
Работа Анны Ким. Фото: Russian Photo Awards
Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи»
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