Фотограф из Новосибирска выиграла престижную премию Russian Photo Awards

Posted 2 февраля, 12:13
Published 2 февраля, 12:13
Modified 2 февраля, 12:21
Updated 2 февраля, 12:21
Russian Photo Awards называют «Оскаром для фотографов». Масштабная церемония награждения прошла накануне в Санкт-Петербурге, на ней представили около 11963 работ в десятках различных номинациях. Работы оценивали 60 экспертов-фотографов, признанных в мировом сообществе.
Сибирячка заслуженно победила в номинации «Отцовство»: ее пронзительный снимок без слов рассказывает о теплых и доверительных отношениях отца и дочери. В целом статистика показывает, что все больше профессионалов представляют свой нестандартный взгляд на традиционные семейные ценности.
Ранее еще один сибиряк прославил свою малую родину во всероссийском масштабе — повар из Новосибирска выиграл золотой нож на кулинарном телешоу.