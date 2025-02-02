Фотограф из Новосибирска выиграла престижную премию Russian Photo Awards

Сибирячка заслуженно победила в номинации «Отцовство»: ее пронзительный снимок без слов рассказывает о теплых и доверительных отношениях отца и дочери. В целом статистика показывает, что все больше профессионалов представляют свой нестандартный взгляд на традиционные семейные ценности.