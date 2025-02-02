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Posted 2 февраля, 13:14

Published 2 февраля, 13:14

Modified 2 февраля, 13:16

Updated 2 февраля, 13:16

Деньги

Индексация выплат в Новосибирской области — кому поднимут пенсии

2 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI. Деньги

Стало известно, кому проиндексируют пенсии в Новосибирской области с февраля

С февраля 2025 проиндексировали ряд важнейших социальных выплат, о чем указано в постановлении правительства РФ.

С 1 февраля в Новосибирской области подняли страховые пенсии на 9,5%. Теперь фиксированная выплата к пенсии по старости составит 8 907,70 рубля.

Согласно постановлению правительства, пенсионный коэффициент увеличился до 145,69 рублей. Напомним, на коэффициент также влияют стаж и уровень зарплаты.

Напомним, в январе проводилась индексация страховых пенсий на 7,3%. По поручению президента, корректировка довела размер выплат до значений реальной инфляции. Повышение коснется тех пенсионеров, которые оставили трудовую деятельность и тех, кто продолжает работать.

Ранее сообщалось об индексации больничных выплат и пособий по безработице в Новосибирской области.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия#Деньги#Выплаты и пособия#Социальные выплаты
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