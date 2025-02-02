Индексация выплат в Новосибирской области — кому поднимут пенсии

Posted 2 февраля, 13:14
Published 2 февраля, 13:14
Modified 2 февраля, 13:16
Updated 2 февраля, 13:16
С 1 февраля в Новосибирской области подняли страховые пенсии на 9,5%. Теперь фиксированная выплата к пенсии по старости составит 8 907,70 рубля.
Согласно постановлению правительства, пенсионный коэффициент увеличился до 145,69 рублей. Напомним, на коэффициент также влияют стаж и уровень зарплаты.
Напомним, в январе проводилась индексация страховых пенсий на 7,3%. По поручению президента, корректировка довела размер выплат до значений реальной инфляции. Повышение коснется тех пенсионеров, которые оставили трудовую деятельность и тех, кто продолжает работать.
Ранее сообщалось об индексации больничных выплат и пособий по безработице в Новосибирской области.