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Posted 2 февраля, 11:00

Published 2 февраля, 11:00

Modified 2 февраля, 11:09

Updated 2 февраля, 11:09

Михаил Щукин

Из жизни ушел известный писатель из Новосибирска Михаил Щукин

2 февраля 2025, 11:00
Фото: журнал «Сибирские огни». Михаил Щукин
Накануне на 72 году жизни скончался Михаил Щукин, заслуженный писатель и журналист Новосибирска. Трагическую новость сообщил журнал «Сибирские огни», возглавляемый Щукиным более 10 лет.

Критики высоко оценивают вклад сибирского писателя и журналиста в российскую литературу. Первые шаги в журналистике Михаил Щукин начал с 17 лет в местной газете. За годы работы журналистом объездил всю Сибирь, издал десятки книг, основал журнал «Сибирская горница», который осуществил проект «Отчий мир», собравший детское творчество юных читателей со всей страны. Проект «Отчий мир» получил признание лучшего проекта в России. И это только малая часть всех его заслуг.

Коллеги и знакомые запомнили Михаила Николаевича не только как человека с большим талантом, но в первую очередь как человека с большим сердцем, который несмотря на большое количество званий и наград остался неравнодушным, открытым и добрым человеком.

Соболезнования выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона отметил, что именно при Щукине журнал «Сибирские огни» «обрел вторую жизнь и стал одним из самых успешных литературных изданий России».

Редакция Atas.info выражает соболезнования близким Михаила Щукина.

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