Из жизни ушел известный писатель из Новосибирска Михаил Щукин

Критики высоко оценивают вклад сибирского писателя и журналиста в российскую литературу. Первые шаги в журналистике Михаил Щукин начал с 17 лет в местной газете. За годы работы журналистом объездил всю Сибирь, издал десятки книг, основал журнал «Сибирская горница», который осуществил проект «Отчий мир», собравший детское творчество юных читателей со всей страны. Проект «Отчий мир» получил признание лучшего проекта в России. И это только малая часть всех его заслуг.