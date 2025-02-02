Карантин по бешенству ввели в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 13:39
Published 2 февраля, 13:39
Modified 2 февраля, 13:41
Updated 2 февраля, 13:41
Заболевших бешенством животных ветеринары обнаружили на территории поселка Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района. Теперь в районе до 1 апреля 2025 года действуют ограничения, сообщает Info.pro.
Ранее в январе 2025 года бешенство выявили на частном хозяйстве в деревне Устьянцево. Там карантин продлится до 25 марта. Из-за бешенной лисы ранее карантин ввели также в поселке Яблоневка Чистоозерного района.
В связи с карантином запрещено допускать массовое скопление животных: проводить ярмарки, выставки, а также вывозить животных из области.