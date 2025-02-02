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Posted 2 февраля, 13:39

Published 2 февраля, 13:39

Modified 2 февраля, 13:41

Updated 2 февраля, 13:41

Животных обнаружили на частном хозяйстве

Карантин по бешенству ввели в Новосибирской области

2 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI. Животных обнаружили на частном хозяйстве
Больных животных обнаружили в личном хозяйстве одного из местных жителей. Постановлением губернатора в ряде населенных пунктов НСО ввели карантинные меры.

Заболевших бешенством животных ветеринары обнаружили на территории поселка Троицкий Троицкого сельсовета Кочковского района. Теперь в районе до 1 апреля 2025 года действуют ограничения, сообщает Info.pro.

Ранее в январе 2025 года бешенство выявили на частном хозяйстве в деревне Устьянцево. Там карантин продлится до 25 марта. Из-за бешенной лисы ранее карантин ввели также в поселке Яблоневка Чистоозерного района.

В связи с карантином запрещено допускать массовое скопление животных: проводить ярмарки, выставки, а также вывозить животных из области.

В Новосибирске объявлен карантин: в чем причина
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