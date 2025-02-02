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Posted 2 февраля, 13:27

Published 2 февраля, 13:27

Modified 2 февраля, 13:29

Updated 2 февраля, 13:29

ДТП

Массовое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области из-за гололедицы

2 февраля 2025, 13:27
Фото: Изображение Midjourney. ДТП
В ДТП на Чуйском тракте столкнулись 7 машин. Предварительно, причиной инцидента стала скользкая дорога, о чем сообщили очевидцы.

Сегодня на 176 км Чуйского тракта в сторону Новосибирска произошло массовое ДТП. В столкновении повреждения получили 7 машин. Как можно заметить на кадрах с видеорегистратора, водитель седана Nissan Bluebird въехал в хэтчбек Toyota Vitz. О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции уточняют детали инцидента, к настоящему времени официального комментария ведомства не поступало.

Водителей призывают к осторожности и предельной внимательности на загородных трассах.

В недавнем столкновении ГАЗели и грузовика в Новосибирской области местные жители также обвинили гололедицу. Ранее сообщалось о госпитализации детей после ДТП в областном центре.

Видео: Изображение Midjourney. Источник видео: АСТ-54
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