Массовое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области из-за гололедицы

Сегодня на 176 км Чуйского тракта в сторону Новосибирска произошло массовое ДТП. В столкновении повреждения получили 7 машин. Как можно заметить на кадрах с видеорегистратора, водитель седана Nissan Bluebird въехал в хэтчбек Toyota Vitz. О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.