Массовое ДТП произошло на трассе в Новосибирской области из-за гололедицы

Posted 2 февраля, 13:27
Published 2 февраля, 13:27
Modified 2 февраля, 13:29
Updated 2 февраля, 13:29
Сегодня на 176 км Чуйского тракта в сторону Новосибирска произошло массовое ДТП. В столкновении повреждения получили 7 машин. Как можно заметить на кадрах с видеорегистратора, водитель седана Nissan Bluebird въехал в хэтчбек Toyota Vitz. О наличии пострадавших на данный момент не сообщается.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют детали инцидента, к настоящему времени официального комментария ведомства не поступало.
Водителей призывают к осторожности и предельной внимательности на загородных трассах.
В недавнем столкновении ГАЗели и грузовика в Новосибирской области местные жители также обвинили гололедицу. Ранее сообщалось о госпитализации детей после ДТП в областном центре.