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Posted 2 февраля, 14:24

Published 2 февраля, 14:24

Modified 2 февраля, 14:26

Updated 2 февраля, 14:26

Аптека

Медицинский картель накрыли в Новосибирской области

2 февраля 2025, 14:24
Фото: 1MI. Аптека
В сговоре подозреваются две медицинские компании-производители, которые осуществляли поставку медикаментов в несколько регионов, включая Новосибирскую область, о чем сообщает УФНС.

Сотрудники ФАС считают, что организации «Просторы здоровья» и ООО «МФК „Арфа“» забирали контракты на торгах без снижения цены. Компании также поставляли препараты для категорий с правом на государственную соцпомощь и жизненно важные лекарства. При этом их общая сумма цен контрактов превысила полмиллиона рублей.

Сейчас ФАС занимается расследованием дела и сбором доказательств.

Ранее сообщалось о том, что сейчас новосибирские суды рассматривают дела в отношении нескольких местных чиновников.

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