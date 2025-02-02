Медицинский картель накрыли в Новосибирской области

Сотрудники ФАС считают, что организации «Просторы здоровья» и ООО «МФК „Арфа“» забирали контракты на торгах без снижения цены. Компании также поставляли препараты для категорий с правом на государственную соцпомощь и жизненно важные лекарства. При этом их общая сумма цен контрактов превысила полмиллиона рублей.