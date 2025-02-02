Медицинский картель накрыли в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 14:24
Published 2 февраля, 14:24
Modified 2 февраля, 14:26
Updated 2 февраля, 14:26
Сотрудники ФАС считают, что организации «Просторы здоровья» и ООО «МФК „Арфа“» забирали контракты на торгах без снижения цены. Компании также поставляли препараты для категорий с правом на государственную соцпомощь и жизненно важные лекарства. При этом их общая сумма цен контрактов превысила полмиллиона рублей.
Сейчас ФАС занимается расследованием дела и сбором доказательств.
Ранее сообщалось о том, что сейчас новосибирские суды рассматривают дела в отношении нескольких местных чиновников.