Новосибирских студентов пытаются привлечь заграницей

Posted 2 февраля, 13:07
Published 2 февраля, 13:07
Modified 2 февраля, 13:09
Updated 2 февраля, 13:09
Ректор НГУ Михаил Федорчук рассказал «Академ.инфо» о том, что сотрудничество с Индонезией — приоритет для развития во всех сферах в регионе, так как республика занимает 5 место среди стран импорта и экспорта для Новосибирской области.
Посол Жозе Антонио Морато Тавареш подчеркнул, что они заинтересованы отправлять своих лучших студентов на обучение техническим специальностям в Россию, так как наша страна «сильна в этих направлениях». В свою очередь ректор НГУ сообщил о работе над возможностью отправлять российских студентов на стажировки заграницу и осуществлять обучение по обмену.
На данный момент в ВУЗе учиться четверо студентов из Индонезии. Они выбрали НГУ за его репутацию в обучении естественным наукам, и уверены, что после визита послов еще больше их соотечественников попробуют свои силы в поступлении в Новосибирск.
Дипломатические отношения также активно развивают с Кубой — в скором времени в Новосибирске ожидается спортивная делегация.