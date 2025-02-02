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Posted 2 февраля, 13:07

Published 2 февраля, 13:07

Modified 2 февраля, 13:09

Updated 2 февраля, 13:09

Студенты

Новосибирских студентов пытаются привлечь заграницей

2 февраля 2025, 13:07
Фото: Изображение Midjourney. Студенты
Делегация во главе с иностранными послами побывала в НГУ 31 января. В ходе визита обсудили возможности для студентов получить стажировку заграницей.

Ректор НГУ Михаил Федорчук рассказал «Академ.инфо» о том, что сотрудничество с Индонезией — приоритет для развития во всех сферах в регионе, так как республика занимает 5 место среди стран импорта и экспорта для Новосибирской области.

Посол Жозе Антонио Морато Тавареш подчеркнул, что они заинтересованы отправлять своих лучших студентов на обучение техническим специальностям в Россию, так как наша страна «сильна в этих направлениях». В свою очередь ректор НГУ сообщил о работе над возможностью отправлять российских студентов на стажировки заграницу и осуществлять обучение по обмену.

На данный момент в ВУЗе учиться четверо студентов из Индонезии. Они выбрали НГУ за его репутацию в обучении естественным наукам, и уверены, что после визита послов еще больше их соотечественников попробуют свои силы в поступлении в Новосибирск.

Дипломатические отношения также активно развивают с Кубой — в скором времени в Новосибирске ожидается спортивная делегация.

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вузы#НГУ#Россия#Ученые#Студенты#Обучение
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