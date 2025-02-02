Новосибирских студентов пытаются привлечь заграницей

Посол Жозе Антонио Морато Тавареш подчеркнул, что они заинтересованы отправлять своих лучших студентов на обучение техническим специальностям в Россию, так как наша страна «сильна в этих направлениях». В свою очередь ректор НГУ сообщил о работе над возможностью отправлять российских студентов на стажировки заграницу и осуществлять обучение по обмену.