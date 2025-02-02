Патрули на электросамокатах появятся в Новосибирске

Posted 2 февраля, 09:27
Published 2 февраля, 09:27
Modified 2 февраля, 09:29
Updated 2 февраля, 09:29
С февраля этого года использовать электросамокаты для работы полиции решили в Сочи. Инициаторы проекта обосновали нововведение тем, что самокаты являются одним из наиболее быстрых и маневренных видов городского транспорта. Согласно статистике, большое число инцидентов происходит на узких улицах, где сложно проехать на автомобиле.
Перед масштабным запуском проекта все сотрудники пройдут дополнительное обучение.
Ранее в Новосибирске увеличили штрафы для владельцев старых автомобилей.