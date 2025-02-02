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Posted 2 февраля, 09:27

Published 2 февраля, 09:27

Modified 2 февраля, 09:29

Updated 2 февраля, 09:29

Электросамокаты

Патрули на электросамокатах появятся в Новосибирске

2 февраля 2025, 09:27
Фото: 1MI. Электросамокаты
Электросамокаты интегрируют в работу полицейских в Сочи. В случае успеха пробных испытаний, обновленные патрули появятся в других городах, в том числе в Новосибирске.

С февраля этого года использовать электросамокаты для работы полиции решили в Сочи. Инициаторы проекта обосновали нововведение тем, что самокаты являются одним из наиболее быстрых и маневренных видов городского транспорта. Согласно статистике, большое число инцидентов происходит на узких улицах, где сложно проехать на автомобиле.

Перед масштабным запуском проекта все сотрудники пройдут дополнительное обучение.

Ранее в Новосибирске увеличили штрафы для владельцев старых автомобилей.

В Новосибирске с февраля увеличили штрафы для старых авто
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Полиция#Самокаты#Электросамокаты
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