Патрули на электросамокатах появятся в Новосибирске

С февраля этого года использовать электросамокаты для работы полиции решили в Сочи. Инициаторы проекта обосновали нововведение тем, что самокаты являются одним из наиболее быстрых и маневренных видов городского транспорта. Согласно статистике, большое число инцидентов происходит на узких улицах, где сложно проехать на автомобиле.