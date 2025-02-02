Почти 4 миллиона рублей жители Новосибирска отдали мошенникам за год

Сотрудники МВД напомнили сибирякам об опасности стать жертвой IT-мошенников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошлый год в Новосибирской области произошло более 13,4 тысяч преступлений, 2,7 из них связаны с хищениями с банковских карт.