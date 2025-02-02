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Posted 2 февраля, 11:51

Published 2 февраля, 11:51

Modified 2 февраля, 11:53

Updated 2 февраля, 11:53

IT-мошенник

Почти 4 миллиона рублей жители Новосибирска отдали мошенникам за год

2 февраля 2025, 11:51
Фото: Изображение Midjourney. IT-мошенник
За 2024 год мошенники обманули более 11 тысяч жителей Новосибирской области, похитив около 3,8 миллионов рублей, о чем сообщили в региональном МВД.

Сотрудники МВД напомнили сибирякам об опасности стать жертвой IT-мошенников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошлый год в Новосибирской области произошло более 13,4 тысяч преступлений, 2,7 из них связаны с хищениями с банковских карт.

Среди пострадавших — 2,5 тысячи пенсионеров. Обманывают пожилых людей классическими способами: представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. Организованные мошеннические группы могут отправлять своих курьеров, которые забирают деньги у пенсионеров под различными предлогами.

Школьники также становятся жертвой IT-мошенников. Используя современные технологии дипфейка и возможности нейросетей, злоумышленники звонят под видом школьных учителей. За год от их действий пострадали около 100 школьников.

Правоохранители напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным коды подтверждения, данные о банковской карте, другие персональные данные, переходить по неизвестным ссылкам и QR-кодам. Заказывая товары из интернета, оплачивайте покупки только при получении.

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