Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи»

Posted 2 февраля, 08:00
Published 2 февраля, 08:00
Modified 2 февраля, 08:03
Updated 2 февраля, 08:03
Егор Скляр, 20-летний повар из Новосибирска, принял заслуженную награду от Константина Ивлева за победу в 4 сезоне программы «Молодые ножи» на «Пятнице» (16+).
Сибиряк успешно продемонстрировал работу со сложными деликатесами, таких, например, как мясо краба-стригуна. Он таже создал авторские десерты с северными ягодами, отгадывал блюда в слепую.
Егор поделился тем, что сейчас изучает кулинарные инновации, например выращивание желтой и белой плесени для соевого соуса и корейских паст. Скляр является выпускником Новосибирского технологического колледжа питания, основателем кулинарной лаборатории «Инновация» и работает в одном из ресторанов Новосибирска.
Ранее трое жителей Новосибирска приняли вызов в шоу «Титаны» (16+).