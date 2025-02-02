Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи»

Егор поделился тем, что сейчас изучает кулинарные инновации, например выращивание желтой и белой плесени для соевого соуса и корейских паст. Скляр является выпускником Новосибирского технологического колледжа питания, основателем кулинарной лаборатории «Инновация» и работает в одном из ресторанов Новосибирска.