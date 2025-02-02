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Posted 2 февраля, 08:00

Published 2 февраля, 08:00

Modified 2 февраля, 08:03

Updated 2 февраля, 08:03

Егор Скляр с наградой в руках

Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи»

2 февраля 2025, 08:00
Фото: ВК: «Новосибирский технологический колледж питания». Егор Скляр с наградой в руках
Молодой сибиряк получил золотой нож на кулинарном телешоу, успешно пройдя непростые испытания.

Егор Скляр, 20-летний повар из Новосибирска, принял заслуженную награду от Константина Ивлева за победу в 4 сезоне программы «Молодые ножи» на «Пятнице» (16+).

Сибиряк успешно продемонстрировал работу со сложными деликатесами, таких, например, как мясо краба-стригуна. Он таже создал авторские десерты с северными ягодами, отгадывал блюда в слепую.

Егор поделился тем, что сейчас изучает кулинарные инновации, например выращивание желтой и белой плесени для соевого соуса и корейских паст. Скляр является выпускником Новосибирского технологического колледжа питания, основателем кулинарной лаборатории «Инновация» и работает в одном из ресторанов Новосибирска.

Ранее трое жителей Новосибирска приняли вызов в шоу «Титаны» (16+).

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