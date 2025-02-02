Стала известна причина избиения школьника в Новосибирской области

Сообщается, что в этот раз один из школьников смонтировал шуточное видео с помощью нейросетей, на котором страшеклассник целует самого себя. Над видео смеялась вся школа, что сильно разозлило юношу. Он напал на монтажера в школьном коридоре. Позже родителей обоих участников инцидента вызвали в школу, однако вместо драки обсуждали видео, сообщает «КП-Новосибирск».