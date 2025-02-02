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Posted 2 февраля, 10:05

Published 2 февраля, 10:05

Modified 2 февраля, 10:07

Updated 2 февраля, 10:07

Драка

Стала известна причина избиения школьника в Новосибирской области

2 февраля 2025, 10:05
Фото: Изображение Midjourney. Драка
В Венгерово Новосибирской области произошел резонансный инцидент: в социальных сетях распространилось видео, как старшеклассник избивает мальчика намного младше себя. Делом заинтересовались в центральном Следственном комитете РФ.

Драка произошла в одной из школ Венгерово. Ранее сообщалось, что старшеклассник на видео — сын одного из учителей, который становится участником конфликтов из-за чувства собственной безнаказанности.

Сообщается, что в этот раз один из школьников смонтировал шуточное видео с помощью нейросетей, на котором страшеклассник целует самого себя. Над видео смеялась вся школа, что сильно разозлило юношу. Он напал на монтажера в школьном коридоре. Позже родителей обоих участников инцидента вызвали в школу, однако вместо драки обсуждали видео, сообщает «КП-Новосибирск».

Избитый школьник не сразу рассказал матери о случившемся. Однако через несколько дней у него разболелась голова и началось непрекращающееся кровотечение из носа. Когда мать узнала о драке и увидела видео драки, сразу написала заявление в полицию.

О ходе расследования поручил доложить Бастрыкин.

Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сироты из Новосибирска
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