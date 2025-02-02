Стала известна причина избиения школьника в Новосибирской области

Posted 2 февраля, 10:05
Published 2 февраля, 10:05
Modified 2 февраля, 10:07
Updated 2 февраля, 10:07
Драка произошла в одной из школ Венгерово. Ранее сообщалось, что старшеклассник на видео — сын одного из учителей, который становится участником конфликтов из-за чувства собственной безнаказанности.
Сообщается, что в этот раз один из школьников смонтировал шуточное видео с помощью нейросетей, на котором страшеклассник целует самого себя. Над видео смеялась вся школа, что сильно разозлило юношу. Он напал на монтажера в школьном коридоре. Позже родителей обоих участников инцидента вызвали в школу, однако вместо драки обсуждали видео, сообщает «КП-Новосибирск».
Избитый школьник не сразу рассказал матери о случившемся. Однако через несколько дней у него разболелась голова и началось непрекращающееся кровотечение из носа. Когда мать узнала о драке и увидела видео драки, сразу написала заявление в полицию.
О ходе расследования поручил доложить Бастрыкин.