Стали известны подробности пожара в ресторане грузинской кухни в Новосибирске

Posted 2 февраля, 14:06
Published 2 февраля, 14:06
Modified 2 февраля, 14:08
Updated 2 февраля, 14:08
На момент возгорания в ресторане находилось 25 человек, все они эвакуировались самостоятельно. Сообщается, что пострадавших нет. По данным МЧС, причиной возгорания стала загоревшаяся вытяжка в подсобке. Площадь возгорания составила 1,5 кв. м.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили возгорание менее чем за полчаса. Кроме того потребовалось провести дополнительную проверку тепловизором, чтобы не упустить возможные скрытые очаги горения.
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