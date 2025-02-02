Стали известны подробности пожара в ресторане грузинской кухни в Новосибирске

На момент возгорания в ресторане находилось 25 человек, все они эвакуировались самостоятельно. Сообщается, что пострадавших нет. По данным МЧС, причиной возгорания стала загоревшаяся вытяжка в подсобке. Площадь возгорания составила 1,5 кв. м.