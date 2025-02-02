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Posted 2 февраля, 14:06

Published 2 февраля, 14:06

Modified 2 февраля, 14:08

Updated 2 февраля, 14:08

В ресторане

Стали известны подробности пожара в ресторане грузинской кухни в Новосибирске

2 февраля 2025, 14:06
Фото: Изображение Midjourney. В ресторане
2 февраля в дневное время произошел пожар в одном из новосибирских ресторанов грузинской кухни. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.

На момент возгорания в ресторане находилось 25 человек, все они эвакуировались самостоятельно. Сообщается, что пострадавших нет. По данным МЧС, причиной возгорания стала загоревшаяся вытяжка в подсобке. Площадь возгорания составила 1,5 кв. м.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили возгорание менее чем за полчаса. Кроме того потребовалось провести дополнительную проверку тепловизором, чтобы не упустить возможные скрытые очаги горения.

Ранее в Новосибирске начали расследование по факту гибели пожилой пары на пожаре.

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