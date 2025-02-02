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Posted 2 февраля, 07:41

Published 2 февраля, 07:41

Modified 2 февраля, 07:43

Updated 2 февраля, 07:43

Автосервис

В Новосибирске с февраля увеличили штрафы для старых авто

2 февраля 2025, 07:41
Фото: Изображение Midjourney. Автосервис
С 1 февраля 2025 года в силу вступают новые требования техосмотра и штрафы, которые могут получить владельцы авто старше 10 лет.

В первую очередь, теперь каждое транспортное средство в обязательном порядке должно быть внесено в базу ЕАИСТО. Проверка ужесточилась: теперь внимание могут заострить даже на мелких дефектах, таких как трещины на стекле.

Сотрудники ДПС могут направить транспорт на дополнительный технический осмотр в том случае, сели обнаружатся неисправности в выхлопной системе, освещении или системе ABS. Штрафы для владельцев старых автомобилей теперь составят от 2 до 5 тысяч рублей.

Автомобилисты Новосибирска должны быть готовы не только к ужесточению требований, но также к повышению стоимости техосмотра. Предварительно цены на услуги СТО поднимутся на 7,5%.

Ранее жителям Новосибирска рассказали, какие изменения в законодательстве произойдут с февраля 2025.

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