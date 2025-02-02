В Новосибирске с февраля увеличили штрафы для старых авто

Posted 2 февраля, 07:41
Published 2 февраля, 07:41
Modified 2 февраля, 07:43
Updated 2 февраля, 07:43
В первую очередь, теперь каждое транспортное средство в обязательном порядке должно быть внесено в базу ЕАИСТО. Проверка ужесточилась: теперь внимание могут заострить даже на мелких дефектах, таких как трещины на стекле.
Сотрудники ДПС могут направить транспорт на дополнительный технический осмотр в том случае, сели обнаружатся неисправности в выхлопной системе, освещении или системе ABS. Штрафы для владельцев старых автомобилей теперь составят от 2 до 5 тысяч рублей.
Автомобилисты Новосибирска должны быть готовы не только к ужесточению требований, но также к повышению стоимости техосмотра. Предварительно цены на услуги СТО поднимутся на 7,5%.
Ранее жителям Новосибирска рассказали, какие изменения в законодательстве произойдут с февраля 2025.