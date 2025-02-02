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Posted 2 февраля, 07:24

Published 2 февраля, 07:24

Modified 2 февраля, 07:29

Updated 2 февраля, 07:29

Трудовые мигранты

В Новосибирске ужесточат миграционный контроль

2 февраля 2025, 07:24
Фото: Изображение Midjourney. Трудовые мигранты
С 5 февраля 2025 года в России в силу вступают поправки к ФЗ в сфере миграции, разрешающие высылку нелегалов.

Согласно новым поправкам, иностранные граждане не могут сменять место жительства, приобретать недвижимость и авто, заключать брак, открывать счет и регистрировать бизнес без предварительного разрешения МВД.

С целью повышения эффективности госконтроля в сфере миграции, вводится режим высылки иностранных граждан, находящихся в РФ без законных оснований. Депортация будет производится со дня внесения сведений в реестр. Данный реестр станет общедоступным на сайте МВД.

Больницы, школы, ЗАГСы, федеральные службы, в которые будут обращаться иностранные граждане, будут обязаны проверить сведенья в реестре. Ранее в Новосибирске озвучили предложение о запрете для частных клиник принимать мигрантов.

В Новосибирске нелегальным мигрантам дали амнистию
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#МВД
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