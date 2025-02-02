В Новосибирске ужесточат миграционный контроль

Posted 2 февраля, 07:24
Published 2 февраля, 07:24
Modified 2 февраля, 07:29
Updated 2 февраля, 07:29
Согласно новым поправкам, иностранные граждане не могут сменять место жительства, приобретать недвижимость и авто, заключать брак, открывать счет и регистрировать бизнес без предварительного разрешения МВД.
С целью повышения эффективности госконтроля в сфере миграции, вводится режим высылки иностранных граждан, находящихся в РФ без законных оснований. Депортация будет производится со дня внесения сведений в реестр. Данный реестр станет общедоступным на сайте МВД.
Больницы, школы, ЗАГСы, федеральные службы, в которые будут обращаться иностранные граждане, будут обязаны проверить сведенья в реестре. Ранее в Новосибирске озвучили предложение о запрете для частных клиник принимать мигрантов.