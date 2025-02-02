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Posted 2 февраля, 09:45

Published 2 февраля, 09:45

Modified 2 февраля, 09:47

Updated 2 февраля, 09:47

Автосервис

В Новосибирске зимой начали ржаветь новые автомобили — в чем причина

2 февраля 2025, 09:45
Фото: Изображение Midjourney. Автосервис

В Новосибирске зимой начали ржаветь новые автомобили из-за химических реагентов

В автомастерские Новосибирска все чаще обращаются с проблемой быстрого ржавения кузова. Специалисты считают, что причина коррозии заключается в агрессивных противогололедных реагентах.

Нормой становится быстрая коррозия, которая раньше считалась признаком многолетнего использования автомобиля. Работники автомастерских в беседе с BFM-Новосибирск рассказывают, что многие обращаются с проблемой появления ржавых пятен в первый год эксплуатации. Отмечается, что данная проблема характерна в первую очередь для китайских моделей.

Причиной появления ранней ржавчины считают качество металла, реагенты на дорогах и аномально теплую зимнюю погоду. Частая мойка не решает проблему. Необходима антикоррозийная обработка, спрос на которую стремительно растет.

Напомним, с 2019 года в Новосибирске используют «Бионорд». Горожане неоднократно жаловались, что химикат разъедает обувь, автомобили и лапы животных. В коммунальных службах претензии называют необоснованными.

Ранее в Новосибирске увеличили штрафы для старых автомобилей.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Автомобиль#Безопасность
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