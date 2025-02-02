В Новосибирске зимой начали ржаветь новые автомобили — в чем причина

Нормой становится быстрая коррозия, которая раньше считалась признаком многолетнего использования автомобиля. Работники автомастерских в беседе с BFM-Новосибирск рассказывают, что многие обращаются с проблемой появления ржавых пятен в первый год эксплуатации. Отмечается, что данная проблема характерна в первую очередь для китайских моделей.