В Новосибирске зимой начали ржаветь новые автомобили — в чем причина

Posted 2 февраля, 09:45
Published 2 февраля, 09:45
Modified 2 февраля, 09:47
Updated 2 февраля, 09:47
Нормой становится быстрая коррозия, которая раньше считалась признаком многолетнего использования автомобиля. Работники автомастерских в беседе с BFM-Новосибирск рассказывают, что многие обращаются с проблемой появления ржавых пятен в первый год эксплуатации. Отмечается, что данная проблема характерна в первую очередь для китайских моделей.
Причиной появления ранней ржавчины считают качество металла, реагенты на дорогах и аномально теплую зимнюю погоду. Частая мойка не решает проблему. Необходима антикоррозийная обработка, спрос на которую стремительно растет.
Напомним, с 2019 года в Новосибирске используют «Бионорд». Горожане неоднократно жаловались, что химикат разъедает обувь, автомобили и лапы животных. В коммунальных службах претензии называют необоснованными.
Ранее в Новосибирске увеличили штрафы для старых автомобилей.