В театре Новосибирска сняли с показа скандальный спектакль о взяточниках

Posted 2 февраля, 02:58
Published 2 февраля, 02:58
Modified 2 февраля, 07:29
Updated 2 февраля, 07:29
Новосибирский театр «Красный факел» сообщил о замене спектакля «Дело»(18+). Вместо него зрителям могут посмотреть «Поминальную молитву»(12+).
«Билеты действительны. Сдать их, если захотите, можете в месте приобретения», — уточнили в театре.
Опытные театралы не исключают, что спектакль могли снять из-за жалоб зрителей. Людям могло не понравиться, что на сцене разворачивается действо, во время которого происходит передача взятки должностному лицу. Официально же постановку сняли «по техническим причинам».
Напомним, что ранее стало известно об уходе жительницы Новосибирска из шоу «Большие девочки»(18+).