Жители Новосибирска выбирают чаще горные лыжи, а не сноуборды

На паблик-токе, который проходил в рамках «РозаФеста» на горном курорте Роза Хутор, выяснилось, что по данным за последние два года, самые популярные бренды сноубордов — Burton, Jones, Nidecker, среди лыж пользователи предпочитают Fisher, HEAD, ATOMIC. Опрос показал, что при выборе снаряжения жители Новосибирска в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность снаряжения (70%), его удобство и комфорт (60%), а также стоимость (37%).