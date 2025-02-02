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Posted 2 февраля, 05:36

Published 2 февраля, 05:36

Modified 2 февраля, 05:38

Updated 2 февраля, 05:38

Горные лыжи

Жители Новосибирска выбирают чаще горные лыжи, а не сноуборды

2 февраля 2025, 05:36
Фото: 1MI. Горные лыжи

Горные лыжи или сноуборд: что чаще выбирают жители Новосибирска

У жителей Новосибирска поинтересовались, как часто они посещают горнолыжные курорты и на чем предпочитают кататься, подробности рассказали в Авито.

Подобный зимний отдых нравится 42% опрошенных горожан. Среди них 21% ездят отдыхать на горы ежегодно, а 14% еще чаще. Больше половины новосибирцев предпочитают выбирать горные лыжи (24% опрошенных). На сноуборде катаются 19% сибиряков. Интересно, что 2% лыжников не любят сноубордистов — ровно столько же сноубордисты не любят лыжников. Есть и те, кто катается на том и на том средстве передвижения.

Горнолыжное снаряжение покупают 50% любителей спорта, а 39% его арендуют. На оборудование готовы потратить до 15 тысяч 18% респондентов, до 25 тысяч — 19%, до 50 тысяч — 9%, до 70% — 5%, еще больше — 15%.

Примечательно, что в разгар сезона продажи экипировки выросли на 32%, если сравнить с декабрем 2024 года. Ботинки и крепления покупали на 55% чаще, лыжи — на 48% чаще, а лыжные палки — на 12%. Также на 15% выросли продажи сноубордов, и на 5% — защиты и экипировки.

«По данным аналитиков Авито, товары для зимних видов спорта входят в топ-3 самых востребованных спортивных категорий на платформе», — рассказал Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в Авито.
Сергей Кленяев
Сергей Кленяев

На паблик-токе, который проходил в рамках «РозаФеста» на горном курорте Роза Хутор, выяснилось, что по данным за последние два года, самые популярные бренды сноубордов — Burton, Jones, Nidecker, среди лыж пользователи предпочитают Fisher, HEAD, ATOMIC. Опрос показал, что при выборе снаряжения жители Новосибирска в основном опираются не на бренд, а на качество и надежность снаряжения (70%), его удобство и комфорт (60%), а также стоимость (37%).

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