Более 1100 спортивных мероприятий проведут в Новосибирской области в 2025 году

Среди международных турниров которые пройдут в нашем регионе в 2025 году: международные соревнования по волейболу на снегу «Горячий снег» и соревнования для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14», международные соревнования по каратэ «Кубок Успех», по киокусинкай «33-й Мемориал Андрея Якутова», по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова», по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина», по биатлону на «Приз памяти Олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» и турнир по хоккею среди молодежных команд России, Белоруссии и Казахстана.