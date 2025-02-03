Более 1100 спортивных мероприятий проведут в Новосибирской области в 2025 году

Posted 3 февраля, 08:02
Published 3 февраля, 08:02
Modified 3 февраля, 08:04
Updated 3 февраля, 08:04
В 2025 году в Новосибирской области запланировано проведение 1106 мероприятий, из них: 8 международного уровня, 105 всероссийского, 75 межрегионального и 921 мероприятие регионального уровня. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
«Запланировано очень много мероприятий. Необходимо определить состав оргкомитетов, чтобы вести качественную подготовку проведения каждого мероприятия, не забывая про массовый спорт, про наши внутрирегиональные, любительские соревнования. Чтобы календарь по всем основным популярным видам спорта в нашем регионе был насыщенным и удобным, не было дефицита у наших спортсменов возможностей посоревноваться друг с другом», — дал поручение губернатор Андрей Травников.
Новосибирская область уже принимает одно из крупнейших мероприятий Фонбет Неделя звезд хоккея. В минувшие выходные, 1 февраля состоялся Кубок Вызова, а уже 8 и 9 февраля любителей хоккея ждет выступление звезд КХЛ.
Среди международных турниров которые пройдут в нашем регионе в 2025 году: международные соревнования по волейболу на снегу «Горячий снег» и соревнования для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14», международные соревнования по каратэ «Кубок Успех», по киокусинкай «33-й Мемориал Андрея Якутова», по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А. М. Аксенова», по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина», по биатлону на «Приз памяти Олимпийского чемпиона В. Ф. Маматова» и турнир по хоккею среди молодежных команд России, Белоруссии и Казахстана.
«Спортивные события создают атмосферу праздника, повышают уровень социальной активности, способствуют развитию туризма, волонтерства, стимулируют жителей в ведению здорового образа жизни. А укрепление здоровья, повышение благополучия населения входит в число национальных целей, которые обозначил наш президент Владимир Путин», — отметил Сергей Ахапов.
Пройдут и массовые соревнования, в которых участие могут принять все жители региона. В календарном плане на этот год запланировано более 200 физкультурных мероприятий, в том числе более 10 фестивалей всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.