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Posted 3 февраля, 16:03

Published 3 февраля, 16:03

Modified 3 февраля, 16:05

Updated 3 февраля, 16:05

Мед

Больше 20 кг нелегального меда и рыбы изъяли у новосибирских предпринимателей

3 февраля 2025, 16:03
Фото: Изображение Midjourney. Мед
В ходе рейдовых мероприятий у торговцев изъяли два десятка продукции, реализуемой нелегально. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники департамента инвестиций и потребительского рынка мэрии проверили торговцев в Кировском районе. По итогам проверок вывили места незаконной продажи продуктов.

У продавцов изъяли около 12 упаковок с медом и рыбой общим весом около 21,8 кг. Известно, что предприниматели, пойманные на незаконной продаже, уже не в первый раз получают административные протоколы.

Ранее фальсификацией рыбных консервов в Новосибирске заинтересовались в центральном следственном комитете.

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