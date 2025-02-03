Больше 20 кг нелегального меда и рыбы изъяли у новосибирских предпринимателей

Posted 3 февраля, 16:03
Published 3 февраля, 16:03
Modified 3 февраля, 16:05
Updated 3 февраля, 16:05
Сотрудники департамента инвестиций и потребительского рынка мэрии проверили торговцев в Кировском районе. По итогам проверок вывили места незаконной продажи продуктов.
У продавцов изъяли около 12 упаковок с медом и рыбой общим весом около 21,8 кг. Известно, что предприниматели, пойманные на незаконной продаже, уже не в первый раз получают административные протоколы.
Ранее фальсификацией рыбных консервов в Новосибирске заинтересовались в центральном следственном комитете.