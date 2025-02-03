Джинсовый маньяк из Новосибирска попросился на свободу

Posted 3 февраля, 07:30
Published 3 февраля, 07:30
Modified 3 февраля, 10:49
Updated 3 февраля, 10:49
Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бердского маньяка. Убийцу и насильника посадили на пожизненно. Его прозвали «джинсовым маньяком», так как душил своих жертв их джинсами.
Убийства мужчина совершал с конца 90-х. Он нападал на женщин до 2003 года. Душегуб сознался в убийствах пяти сибирячек, а также изнасилованиях и других преступлениях. В 2004 году ему вынесли приговор: сесть в колонию на пожизненно.
После этого прошло уже 20 лет. До сих пор Михаил Юдин постоянно шлет прошения и жалобы в суд о помиловании, пишет ТАСС, однако попытки не увенчаются успехом. Вскоре суд рассмотрит дело экс-замначальника колонии за взятку.