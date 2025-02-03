Джинсовый маньяк из Новосибирска попросился на свободу

Убийства мужчина совершал с конца 90-х. Он нападал на женщин до 2003 года. Душегуб сознался в убийствах пяти сибирячек, а также изнасилованиях и других преступлениях. В 2004 году ему вынесли приговор: сесть в колонию на пожизненно.