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Posted 3 февраля, 07:30

Published 3 февраля, 07:30

Modified 3 февраля, 10:49

Updated 3 февраля, 10:49

Маньяк сидит в тюрьме

Джинсовый маньяк из Новосибирска попросился на свободу

3 февраля 2025, 07:30
Фото: 1MI. Маньяк сидит в тюрьме
Суд не стал рассматривать жалобу новосибирского маньяка на приговор.

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бердского маньяка. Убийцу и насильника посадили на пожизненно. Его прозвали «джинсовым маньяком», так как душил своих жертв их джинсами.

Убийства мужчина совершал с конца 90-х. Он нападал на женщин до 2003 года. Душегуб сознался в убийствах пяти сибирячек, а также изнасилованиях и других преступлениях. В 2004 году ему вынесли приговор: сесть в колонию на пожизненно.

После этого прошло уже 20 лет. До сих пор Михаил Юдин постоянно шлет прошения и жалобы в суд о помиловании, пишет ТАСС, однако попытки не увенчаются успехом. Вскоре суд рассмотрит дело экс-замначальника колонии за взятку.

Житель Новосибирска пойдет под суд за убийство брата
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Убийство#Бердск#Маньяк#18+
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