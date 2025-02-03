ФОМС: Кредиторская задолженность медорганизаций за год стала на 5 млрд меньше

В бюджете Федерального фонда ОМС на 2025 год предусмотрены расходы в 4,5 трлн рублей. Обратим внимание, что доля субвенций в структуре расходов составляет более восьмидесяти процентов. Для реализации базовой программы ОМС в субъекты будет направлена субвенция в размере 3,6 трлн рублей с наивысшим ежегодным приростом — на 16,7 процента. Ожидается, что за три года субвенция вырастет на тридцать пять процентов, то есть на 1,1 трлн рублей.