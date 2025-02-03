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Posted 3 февраля, 10:42

Published 3 февраля, 10:42

Modified 3 февраля, 10:42

Updated 3 февраля, 10:42

ФОМС: Кредиторская задолженность медорганизаций за год стала на 5 млрд меньше

ФОМС: Кредиторская задолженность медорганизаций за год стала на 5 млрд меньше

3 февраля 2025, 10:42
Фото: Изображение Midjourney.
В течение последнего года просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, которые работают в системе ОМС, сократилась почти на 5 млрд рублей и на 1 января 2025 года в совокупности составила 12,3 млрд рублей.

Такие данные привела заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова на встрече с представителями территориальных фондов, передает ria.ru.

Соколова объяснила столь высокие результаты усиленным контролем со стороны ФОМС за тратами медицинских учреждений. Она указала на отсутствие проблем с финансированием и наличие ресурсной базы, позволяющий избегать накопления просроченной кредиторской задолженности. Спикер обратила внимание на ежегодный рост этих ресурсов.

ФОМС каждый месяц собирает информацию и анализирует все несоответствия. По итогам года количество регионов с задолженностью уменьшилось с 49 до 39. В 21 субъекте сумма задолженности сократилась, а в 14 регионах она была полностью погашена. Однако, как отметила Ирина Соколова, остаются регионы, где задолженность продолжает расти.

Среди причин формирования и сохранения объёма задолженности она назвала проблемы с организацией и планированием работы. Соколова пояснила, что долги накапливаются в медицинских учреждениях, которые не выполняют установленные объёмы медпомощи. Поэтому ФОМС и региональные органы управления здравоохранением и территориальными фондами анализируют ситуацию и делают все возможное, чтобы погасить задолженность.

В бюджете Федерального фонда ОМС на 2025 год предусмотрены расходы в 4,5 трлн рублей. Обратим внимание, что доля субвенций в структуре расходов составляет более восьмидесяти процентов. Для реализации базовой программы ОМС в субъекты будет направлена субвенция в размере 3,6 трлн рублей с наивысшим ежегодным приростом — на 16,7 процента. Ожидается, что за три года субвенция вырастет на тридцать пять процентов, то есть на 1,1 трлн рублей.

#Общество
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