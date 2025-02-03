Минспорт опроверг пропажу школьников из Новосибирска после атаки дронов

Posted 3 февраля, 06:45
Published 3 февраля, 06:45
Modified 3 февраля, 06:47
Updated 3 февраля, 06:47
В СМИ начала распространяться информация о пропаже спортсменов из школы олимпийского резерва. Дети уехали на соревнования по фехтованию 1 февраля в Волгоград. На следующий день они перестали выходить на связь.
Тревогу забили родители. Известно, что в этом регионе была атака беспилотников. Однако, как заявили в Минспорте, с тренерами школьников связь уже налажена. Никаких взрывов они не слышали. Сейчас дети начинают готовиться к игре.
Пловцы из спортивной школы судились за плавки и купальники. Теперь их обеспечат экипировкой в законном порядке.