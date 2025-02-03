atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 06:45

Published 3 февраля, 06:45

Modified 3 февраля, 06:47

Updated 3 февраля, 06:47

Дети не пропадали

Минспорт опроверг пропажу школьников из Новосибирска после атаки дронов

3 февраля 2025, 06:45
Фото: Изображение Midjourney. Дети не пропадали
Школьники из Новосибирска отправились на соревнования в другой регион: после появились слухи об их молчании — министерство спорта дало комментарий по сложившейся ситуации.

В СМИ начала распространяться информация о пропаже спортсменов из школы олимпийского резерва. Дети уехали на соревнования по фехтованию 1 февраля в Волгоград. На следующий день они перестали выходить на связь.

Тревогу забили родители. Известно, что в этом регионе была атака беспилотников. Однако, как заявили в Минспорте, с тренерами школьников связь уже налажена. Никаких взрывов они не слышали. Сейчас дети начинают готовиться к игре.

Пловцы из спортивной школы судились за плавки и купальники. Теперь их обеспечат экипировкой в законном порядке.

В Новосибирске суд обязал «Метро МиР» выплатить 50 млн за дорогу
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске бизнесмен пойдет под суд за падение рабочего с крыши школыНадо кормить как депутатов — предложено улучшить стандарт питания в школахЗакарий, Зайнаб и Русалина: январский топ странных имен новорожденных из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Пропажа#Атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика