Митя Фомин проиграл в шоу «Выжить в Самарканде»

Posted 3 февраля, 06:44
Published 3 февраля, 06:44
Modified 3 февраля, 06:46
Updated 3 февраля, 06:46
В третьем сезоне шоу «Выжить в Самарканде» (16+) участвуют звезды и народная команда. Все они соревнуются друг с другом в разных испытаниях и борются за главный денежный приз.
В телешоу принимал участие и певец Митя Фомин. Он пошел на испытания вместе с победительницей второго сезона Александрой Сухоруковой.
Сам артист признается, что предчувствовал такой финал. В первом раунде он выиграл, а в следующих проиграл. Фомин обиделся на свою команду. Певец отметил, что не научился разбираться в людях.
Мать известной новосибирской актрисы Алферовой отпраздновала 103-летие. Она справила свой праздник в кругу семьи.