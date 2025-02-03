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Posted 3 февраля, 06:44

Published 3 февраля, 06:44

Modified 3 февраля, 06:46

Updated 3 февраля, 06:46

Митя Фомин поехал домой

Митя Фомин проиграл в шоу «Выжить в Самарканде»

3 февраля 2025, 06:44
Фото: ТНТ. Митя Фомин поехал домой

Новосибирский певец Митя Фомин выбыл из шоу «Выжить в Самарканде»

Певец из Новосибирска Митя Фомин уступил сопернице в шоу на выживание, о чем сообщает телеканал ТНТ.

В третьем сезоне шоу «Выжить в Самарканде» (16+) участвуют звезды и народная команда. Все они соревнуются друг с другом в разных испытаниях и борются за главный денежный приз.

В телешоу принимал участие и певец Митя Фомин. Он пошел на испытания вместе с победительницей второго сезона Александрой Сухоруковой.

Сам артист признается, что предчувствовал такой финал. В первом раунде он выиграл, а в следующих проиграл. Фомин обиделся на свою команду. Певец отметил, что не научился разбираться в людях.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Испытания#Шоу#Митя Фомин
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