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Posted 3 февраля, 05:03

Published 3 февраля, 05:03

Modified 3 февраля, 05:05

Updated 3 февраля, 05:05

Заснеженные улицы

Никакого праздника! Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале

3 февраля 2025, 05:03
Фото: 1MI. Заснеженные улицы

Жителей Новосибирска лишили дополнительных выходных в феврале

Февраль 2025 года — это не только последний зимний месяц, но и время нескольких ярких событий, таких как День защитника Отечества и Масленица. Несмотря на ожидания длинных выходных, этот год вносит свои коррективы в привычное расписание отдыха.

Сколько выходных в феврале 2025 года

В феврале нас ждет восемь стандартных выходных для тех, кто работает по пятидневной неделе:

  • 1–2 февраля (суббота и воскресенье)
  • 8–9 февраля (суббота и воскресенье)
  • 15–16 февраля (суббота и воскресенье)
  • 22–23 февраля (суббота и воскресенье)

Однако, несмотря на то, что 23 февраля — это государственный праздник, дополнительного выходного не будет.

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Почему за 23 февраля не будет выходного

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно в таких случаях нерабочий день переносится на ближайший понедельник, а иногда на пятницу, но в этом году ситуация иная. Согласно решению правительства, выходной день перенесен на 8 мая, чтобы продлить праздничные дни в мае.

Таким образом, еще одного или нескольких выходных сверх привычного графика в феврале не будет, а рабочая неделя начнется с первого дня недели, 24 февраля.

Производственный календарь на2025 год
Производственный календарь на2025 год. Фото: atas.info

Другие праздники февраля 2025 года

Помимо официального праздниа 23 февраля — Дня защитника Отечества, в последнем месяце зимы есть и другие важные даты:

  • 2 февраля — годовщина победы в Сталинградской битве, которая происходила в годы Великой Отечественной войны с лета 1942 года и длилась больше полугода — вплоть до февраля 1943 года;
  • 8 февраля — День российской науки — как праздник он стал официальным еще в 1999 году;
  • 14 февраля — День всех влюбленных — пускай неофициальный, но очень распространенный среди росиян день;
  • 24 февраля — 2 марта — Масленица, которая в православной традиции считается преддверьем к Великому посту, а основной день Масленицы выпадает на 2 марта.

Можно ли брать отпуск в феврале

Февраль, как самый непродолжительный месяц года (в 2025 в нем всего 28 дней), предоставляет удачную возможность для того, чтобы отдохнуть от работы и взять отпуск. Благодаря сокращенному количеству рабочих дней (их всего 20) можно оптимально распределить отпускные дни и получить большее количество выходных.

Кроме того, февраль — это сезон для зимнего отдыха. Любители активного досуга могут отправиться на горнолыжные курорты, а те, кто предпочитает тепло, — на побережья теплых стран. Домашние каникулы с книгами и уютными вечерами также остаются популярным выбором.

Женщина на пляже
Женщина на пляже. Фото: 1MI

Региональные праздники

В последний месяц зимы 2025 года дополнительных выходных на уровне субъектов РФ не предусмотрено. Однако, в некоторых национальных регионах, таких как Бурятия, Калмыкия и Тува, обычно празднуют Новый год по лунному календарю. В этом году он пришелся на январь, поэтому в феврале эти регионы будут работать по стандартному графику.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Выходные#Масленица#23 февраля#График выходных#Производственный календарь
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