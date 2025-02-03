Никакого праздника! Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале

Posted 3 февраля, 05:03
Published 3 февраля, 05:03
Modified 3 февраля, 05:05
Updated 3 февраля, 05:05
В феврале нас ждет восемь стандартных выходных для тех, кто работает по пятидневной неделе:
Однако, несмотря на то, что 23 февраля — это государственный праздник, дополнительного выходного не будет.
В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно в таких случаях нерабочий день переносится на ближайший понедельник, а иногда на пятницу, но в этом году ситуация иная. Согласно решению правительства, выходной день перенесен на 8 мая, чтобы продлить праздничные дни в мае.
Таким образом, еще одного или нескольких выходных сверх привычного графика в феврале не будет, а рабочая неделя начнется с первого дня недели, 24 февраля.
Помимо официального праздниа 23 февраля — Дня защитника Отечества, в последнем месяце зимы есть и другие важные даты:
Февраль, как самый непродолжительный месяц года (в 2025 в нем всего 28 дней), предоставляет удачную возможность для того, чтобы отдохнуть от работы и взять отпуск. Благодаря сокращенному количеству рабочих дней (их всего 20) можно оптимально распределить отпускные дни и получить большее количество выходных.
Кроме того, февраль — это сезон для зимнего отдыха. Любители активного досуга могут отправиться на горнолыжные курорты, а те, кто предпочитает тепло, — на побережья теплых стран. Домашние каникулы с книгами и уютными вечерами также остаются популярным выбором.
В последний месяц зимы 2025 года дополнительных выходных на уровне субъектов РФ не предусмотрено. Однако, в некоторых национальных регионах, таких как Бурятия, Калмыкия и Тува, обычно празднуют Новый год по лунному календарю. В этом году он пришелся на январь, поэтому в феврале эти регионы будут работать по стандартному графику.