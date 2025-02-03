Никакого праздника! Почему россиян лишили дополнительных выходных в феврале

Жителей Новосибирска лишили дополнительных выходных в феврале

Сколько выходных в феврале 2025 года Почему за 23 февраля не будет выходного Другие праздники февраля 2025 года Можно ли брать отпуск в феврале Региональные праздники

Февраль 2025 года — это не только последний зимний месяц, но и время нескольких ярких событий, таких как День защитника Отечества и Масленица. Несмотря на ожидания длинных выходных, этот год вносит свои коррективы в привычное расписание отдыха.

Сколько выходных в феврале 2025 года В феврале нас ждет восемь стандартных выходных для тех, кто работает по пятидневной неделе: 1–2 февраля (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 8–9 февраля (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 15–16 февраля (суббота и воскресенье)

(суббота и воскресенье) 22–23 февраля (суббота и воскресенье) Однако, несмотря на то, что 23 февраля — это государственный праздник, дополнительного выходного не будет. Как отдыхает Россия в 2025 году: производственный календарь с праздниками Узнать подробнее Почему за 23 февраля не будет выходного В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Обычно в таких случаях нерабочий день переносится на ближайший понедельник, а иногда на пятницу, но в этом году ситуация иная. Согласно решению правительства, выходной день перенесен на 8 мая, чтобы продлить праздничные дни в мае. Таким образом, еще одного или нескольких выходных сверх привычного графика в феврале не будет, а рабочая неделя начнется с первого дня недели, 24 февраля. Производственный календарь на2025 год . Фото: atas.info Другие праздники февраля 2025 года Помимо официального праздниа 23 февраля — Дня защитника Отечества, в последнем месяце зимы есть и другие важные даты: 2 февраля — годовщина победы в Сталинградской битве, которая происходила в годы Великой Отечественной войны с лета 1942 года и длилась больше полугода — вплоть до февраля 1943 года;

— годовщина победы в Сталинградской битве, которая происходила в годы Великой Отечественной войны с лета 1942 года и длилась больше полугода — вплоть до февраля 1943 года; 8 февраля — День российской науки — как праздник он стал официальным еще в 1999 году;

— День российской науки — как праздник он стал официальным еще в 1999 году; 14 февраля — День всех влюбленных — пускай неофициальный, но очень распространенный среди росиян день;

— День всех влюбленных — пускай неофициальный, но очень распространенный среди росиян день; 24 февраля — 2 марта — Масленица, которая в православной традиции считается преддверьем к Великому посту, а основной день Масленицы выпадает на 2 марта. Можно ли брать отпуск в феврале Февраль, как самый непродолжительный месяц года (в 2025 в нем всего 28 дней), предоставляет удачную возможность для того, чтобы отдохнуть от работы и взять отпуск. Благодаря сокращенному количеству рабочих дней (их всего 20) можно оптимально распределить отпускные дни и получить большее количество выходных. Кроме того, февраль — это сезон для зимнего отдыха. Любители активного досуга могут отправиться на горнолыжные курорты, а те, кто предпочитает тепло, — на побережья теплых стран. Домашние каникулы с книгами и уютными вечерами также остаются популярным выбором. Женщина на пляже . Фото: 1MI Региональные праздники В последний месяц зимы 2025 года дополнительных выходных на уровне субъектов РФ не предусмотрено. Однако, в некоторых национальных регионах, таких как Бурятия, Калмыкия и Тува, обычно празднуют Новый год по лунному календарю. В этом году он пришелся на январь, поэтому в феврале эти регионы будут работать по стандартному графику. «Отпуск, авто и свадьба»: топ целей жителей Новосибирска в 2025 году Узнать подробнее Читайте также: Масленица в 2025 году — когда провожаем зиму Очарование купеческой старины: едем в Бийск из Новосибирска на выходные Туристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в Турции