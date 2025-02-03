Новосибирский хоккейный клуб сообщил об увольнении скандального тренера

Posted 3 февраля, 17:06
Published 3 февраля, 17:06
Modified 3 февраля, 17:08
Updated 3 февраля, 17:08
В конце 2024 года сообщалось о подозрении одного из наставников «Сибирских снайперов» в нарушении границ в общении с воспитанниками и покушении на половую неприкосновенность. Тогда в КХЛ сообщили о временном отстранении тренера от работы.
На сегодняшний день известно, что Вадим Берестов не работает в спортивном клубе, а его место занимает другой наставник. Иной информации КХЛ не сообщает.
Сообщается также, что уголовное дело по обвинениям не было возбуждено.
Ранее в Новосибирске взялись за проверку блогера, снимающего стримы с несовершеннолетними.