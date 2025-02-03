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Posted 3 февраля, 17:06

Published 3 февраля, 17:06

Modified 3 февраля, 17:08

Updated 3 февраля, 17:08

Хоккей

Новосибирский хоккейный клуб сообщил об увольнении скандального тренера

3 февраля 2025, 17:06
Фото: 1MI. Хоккей
В деле тренера, которого заподозрили в недопустимых действиях по отношению к юным спортсменам, появились новые подробности, о которых сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ХК «Сибирь».

В конце 2024 года сообщалось о подозрении одного из наставников «Сибирских снайперов» в нарушении границ в общении с воспитанниками и покушении на половую неприкосновенность. Тогда в КХЛ сообщили о временном отстранении тренера от работы.

На сегодняшний день известно, что Вадим Берестов не работает в спортивном клубе, а его место занимает другой наставник. Иной информации КХЛ не сообщает.

Сообщается также, что уголовное дело по обвинениям не было возбуждено.

Ранее в Новосибирске взялись за проверку блогера, снимающего стримы с несовершеннолетними.

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