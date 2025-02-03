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Posted 3 февраля, 17:30

Published 3 февраля, 17:30

Modified 3 февраля, 17:32

Updated 3 февраля, 17:32

Загрязнение

Почти 3 миллиарда рублей взыщут с крупнейшей новосибирской компании за ущерб природе

3 февраля 2025, 17:30
Фото: Изображение Midjourney. Загрязнение
В Новосибирске суд рассмотрит иск природоохранительной прокуратуры в отношении свинокомплекса «Кудряшовский», о чем сообщили суды общей юрисдикции НСО.

Прокуратура требует взыскать с компании порядка 2,92 млрд руб. в качестве компенсации ущерба в пользу администрации Колыванского района НСО.

Ранее в 2022 году Росприроднадзор проверил «Кудряшовское» на соблюдение СанПиН. По итогам компании направили претензии о возмещении вреда на 1,78 млрд руб. за ущерб почве, и 1,13 млрд руб. за ущерб водному объекту — р. Амба. Однако компания отказалась выплачивать компенсацию. В 2024 году директор компании был признан виновным в уничтожении лесных насаждений более чем на 3 млн руб.

Ранее в Новосибирске привлекли к ответственности две компании, загрязняющие Толмачевские согры. Между тем врачи в регионе начинают бить тревогу — неблагоприятная экологическая ситуация может быть одной из причин развития наследственных заболеваний у 90% сибиряков.

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