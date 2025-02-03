Повар из Новосибирска на шоу «Битва шефов» принесла неожиданное угощение

Posted 3 февраля, 03:04
Published 3 февраля, 03:04
Modified 3 февраля, 03:06
Updated 3 февраля, 03:06
Галина Кабанцова решила испытать удачу в шоу «Битва шефов» (16+). Она пришла на кастинг к Константину Ивлеву и Ренату Агзамову. Сибирячка поборется в кулинарном поединке в команде одного из известных поваров.
Ведущих телешоу Галина угостила курником. Понравится ли жюри русский пирог, увидят жители Новосибирска 3 февраля. В случае прохождения кастинга, повар будет перенимать опыт и мастерство Ивлева и Агзамова, соревнуясь с другими кулинарами.
Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи». Сибиряк успешно показал работу со сложными деликатесами и создал авторские десерты с северными ягодами,.