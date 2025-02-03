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Posted 3 февраля, 03:04

Published 3 февраля, 03:04

Modified 3 февраля, 03:06

Updated 3 февраля, 03:06

Женщина на шоу

Повар из Новосибирска на шоу «Битва шефов» принесла неожиданное угощение

3 февраля 2025, 03:04
Фото: телеканал «Пятница» / «Битва шефов». Женщина на шоу

Повар из Новосибирска принесла на шоу «Битва шефов» русский пирог

Новосибирский повар угостила ведущих шоу русским пирогом, о чем рассказал телеканал «Пятница!».

Галина Кабанцова решила испытать удачу в шоу «Битва шефов» (16+). Она пришла на кастинг к Константину Ивлеву и Ренату Агзамову. Сибирячка поборется в кулинарном поединке в команде одного из известных поваров.

Ведущих телешоу Галина угостила курником. Понравится ли жюри русский пирог, увидят жители Новосибирска 3 февраля. В случае прохождения кастинга, повар будет перенимать опыт и мастерство Ивлева и Агзамова, соревнуясь с другими кулинарами.

Повар из Новосибирска стал победителем нового сезона «Молодые ножи». Сибиряк успешно показал работу со сложными деликатесами и создал авторские десерты с северными ягодами,.

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