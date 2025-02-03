«Россети» строят подстанцию для одного из крупнейших сырных заводов Сибири

В портфеле компании «Россети Новосибирск», являющейся системообразующей территориальной сетевой организацией, достаточно много крупных проектов — не только из аграрного сектора, но и науки, здравоохранения, культуры, промышленности и строительной отрасли. Технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется устойчивым спросом, именно этот процесс запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе, подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.