«Россети» строят подстанцию для одного из крупнейших сырных заводов Сибири

Posted 3 февраля, 12:12
Published 3 февраля, 12:12
Modified 3 февраля, 12:18
Updated 3 февраля, 12:18
В Новосибирской области началось строительство питающего центра 110 кВ, который обеспечит энергией новое предприятие молочной компании «ЭкоНива». Планируется, что завод станет одним из крупнейших в Сибири производителей сыров и позволит полностью обеспечить потребности России в деминерализованной сыворотке — основном ингредиенте для сухих детских смесей. Потребителю будет выдано из сети до 14,1 МВт мощности.
«Подстанцию оснастят двумя силовыми трансформаторами по 16 МВА каждый, микропроцессорными защитами, элегазовой и вакуумной коммутационной аппаратурой, современными средствами автоматизации. Инвестиции „Россети Новосибирск“ составят более 730 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Россети Новосибирск».
Маслянинский округ, где строится предприятие, активно участвует в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируется, что проект компании «ЭкоНива» позволит создать в регионе 500 рабочих мест. Новый завод будет перерабатывать более 1,1 тыс. тонн молока в сутки, выпускать до 35 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.
Строительство и ввод в эксплуатацию новой высоковольтной электрической подстанции «Молзавод» — это не только обеспечение электроснабжения крупного агропромышленного объекта, имеющего большое значение для жителей Новосибирской области и далеко за её пределами, но и пополнение электросетевого хозяйства региона еще одним значимым современным центром питания.
В портфеле компании «Россети Новосибирск», являющейся системообразующей территориальной сетевой организацией, достаточно много крупных проектов — не только из аграрного сектора, но и науки, здравоохранения, культуры, промышленности и строительной отрасли. Технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется устойчивым спросом, именно этот процесс запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе, подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.