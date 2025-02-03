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Posted 3 февраля, 12:12

Published 3 февраля, 12:12

Modified 3 февраля, 12:18

Updated 3 февраля, 12:18

Новый завод обеспечит работой 500 жителей Маслянинского района

«Россети» строят подстанцию для одного из крупнейших сырных заводов Сибири

3 февраля 2025, 12:12
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Новый завод обеспечит работой 500 жителей Маслянинского района
Работы проходят в рамках подключения к электропитанию нового завода холдинга «ЭкоНива», сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В Новосибирской области началось строительство питающего центра 110 кВ, который обеспечит энергией новое предприятие молочной компании «ЭкоНива». Планируется, что завод станет одним из крупнейших в Сибири производителей сыров и позволит полностью обеспечить потребности России в деминерализованной сыворотке — основном ингредиенте для сухих детских смесей. Потребителю будет выдано из сети до 14,1 МВт мощности.

«Подстанцию оснастят двумя силовыми трансформаторами по 16 МВА каждый, микропроцессорными защитами, элегазовой и вакуумной коммутационной аппаратурой, современными средствами автоматизации. Инвестиции „Россети Новосибирск“ составят более 730 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы «Россети Новосибирск».

Маслянинский округ, где строится предприятие, активно участвует в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируется, что проект компании «ЭкоНива» позволит создать в регионе 500 рабочих мест. Новый завод будет перерабатывать более 1,1 тыс. тонн молока в сутки, выпускать до 35 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.

Строительство и ввод в эксплуатацию новой высоковольтной электрической подстанции «Молзавод» — это не только обеспечение электроснабжения крупного агропромышленного объекта, имеющего большое значение для жителей Новосибирской области и далеко за её пределами, но и пополнение электросетевого хозяйства региона еще одним значимым современным центром питания.

В портфеле компании «Россети Новосибирск», являющейся системообразующей территориальной сетевой организацией, достаточно много крупных проектов — не только из аграрного сектора, но и науки, здравоохранения, культуры, промышленности и строительной отрасли. Технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре на территории Новосибирской области пользуется устойчивым спросом, именно этот процесс запускает дальнейшее развитие экономики и социального благополучия в регионе, подчеркнули в пресс-службе энергокомпании.

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